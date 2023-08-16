Ілона Маска звинуватили у уповільненні інтернету

Соціальна мережа Х (раніше Twitter) запровадила п’ятисекундну затримку під час переходу на деякі сайти, які раніше критикував Ілон Маск. Про це пише газета The Washington Post, уповільнення зауважили її журналісти.

Зазначається, що перехід з X за посиланнями, які ведуть на Facebook, Instagram, Threads, Reuters, New York Times, Bluesky та Substack, триває близько п’яти секунд, тоді як відкриття інших сайтів займає близько секунди. За словами експертів, причиною затримки може бути використання домену t.co для скорочення посилань у Х.

“Трафік прямує через домен, дозволяючи X відстежувати і в даному випадку обмежувати активність на цільовому веб-сайті, потенційно забираючи трафік і доходи від реклами у компаній, які не подобаються особисто Маску”, – йдеться у статті.

Колишній глава відділу довіри та безпеки Twitter Йоель Рот заявив, що затримки здаються надто божевільними, щоб бути правдою навіть для Twitter. Однак він зміг підтвердити обмеження та відтворити проблему. За його словами, подібне сильно дратує, через що люди підсвідомо відмовляються від ресурсу, який відкривається довше за інших.

Ілон Маск та представники X ніяк не прокоментували ситуацію.