realme GT 7 з надпотужним процесором засвітився в тесті

Компанія realme активно працює над своїм новим флагманом realme GT 7, який буде оснащений потужним чипсетом Snapdragon 8 Elite. Смартфон вже засвітився в Geekbench та інших сертифікаціях, що свідчить про його швидкий вихід на ринок.

За результатами тестів Geekbench, realme GT 7 набрав 2914 балів в одноядерному режимі та 8749 балів у багатоядерному режимі. Смартфон має номер моделі RMX5090 та оснащений графічним чипом Adreno 850, до 16 ГБ оперативної пам’яті та працює під управлінням Android 15 з realme UI 6.0. Сертифікація 3C також підтверджує підтримку швидкої зарядки потужністю 120 Вт.

За попередніми даними, realme GT 7 отримає 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, основну камеру на 50 Мп та надширококутну камеру на 8 Мп.

Очікується, що realme GT 7 буде представлений наприкінці лютого та стане найдоступнішим смартфоном на базі Snapdragon 8 Elite.