Топ 3 фітнес-браслети з найточнішим пульсометром за думкою екпертів

Фітнес-браслети – корисні аксесуари за допомогою яких можна зрозуміти стан організму власника. Одне з їх умінь – визначення частоти серцебиття. Правда, не всі гаджети роблять це однаково добре – здебільшого функція чисто для галочки і спиратися на отримані дані точно не можна. Однак, існують і трекери, що точно визначають ЧСС. Ось три такі моделі.





№3 – Samsung Galaxy Fit 2

Ціна: 1999 грн.

Практичний та функціональний трекер від корейців точно сподобається не лише відданим фанатам бренду. 1.1-дюймовий екран AMOLED чітко відображає інформацію, а силіконовий ремінець не натирає руку і не викликає дискомфорту при тривалому носінні. Корпус захищений за стандартом WR50, тому витримує тиск в 5 атмосфер. У відгуках користувачі нахвалюють точність датчика ЧСС та стабільність підключення. По автономності це один із лідерів у своєму сегменті – 10 днів.

№2 – Honor Band 6

Ціна: 1299 грн.

Гарна альтернатива Mi Band 6 від Honor. В арсеналі гаджета 1.47-дюймовий екран AMOLED прямокутної форми, а також батарея, що забезпечує до 7 днів автономної роботи. Що стосується спортивного функціоналу тут все простенько, але базові 10 активностей аксесуар розпізнає. Honor Band 6 дуже точно визначає ЧСС, а крім цього вміє вимірювати рівень кисню у крові та стресу. Корпус захищений за стандартом IP68, є жіночий календар, з девайсу можна керувати музичним плеєром на смартфоні.

№1 – Xiaomi Mi Band 6

Ціна: 1199 грн.

Хітовий гаджет, який не має аналогів за свої гроші. Як показує досвід власників, датчик ЧСС показує реалістичні цифри із мінімальною похибкою. Ще однією перевагою пристрою можна назвати безрамковий 1.56-дюймовий екран AMOLED, яким комфортно користуватися при будь-якому освітленні. Крім рядових функцій Mi Band 6 вміє визначати рівень стресу та кисню у крові. Спортсмени мають оцінити наявність 30 режимів тренувань, а також вологозахист корпусу. Із трекером на руці можна спокійно плавати у басейні.