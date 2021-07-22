Названо можливості NFC, про які знають далеко не всі українці

Практично кожна людина знає, що за допомогою оснащеного NFC-чипом смартфона можна знімати гроші з банкоматів, а також оплачувати покупки. Але далеко не всі в курсі про інші застосування даної технології, які можуть сильно полегшити життя людей.





Детальніше про можливості

Технологію Near Field Communication люди активно використовують ще з 2003 року, проте зараз вона набула масового поширення. Навіть недорогі сучасні смартфони оснащуються даними чіпом, що говорить про затребуваність продукту. Більш того – чіпи активно впроваджуються в інші побутові предмети, включаючи музичні колонки, холодильники, навушники і телевізори, а можливістю безконтактно оплачувати покупки через смарт-годинники користуються десятки тисяч українців.

Однак дана можливість поширюється далеко за межі фінансових операцій. Давайте розглянемо декілька варіантів застосування NFC в побутових ситуаціях, які значно полегшать життя людини.

Установка міток. За допомогою NFC-мітки можна запрограмувати «розумні» вироби на певні команди, які активуються, коли телефон власника з’являється поруч. Наприклад, подібний пристрій можна поставити у себе вдома, після чого при приході автоматично включиться чайник, а мобільне підключення в смартфоні відключиться, щоб споживати домашній інтернет, а не мобільний. Також мітки часто встановлюються на нашийники домашніх тварин, щоб їх можна було б знайти при зникненні. Електронний пропуск. Багато компаній впроваджують в свої робочі процеси електронні перепустки на базі NFC. Коли ви прийшли на роботу, досить прикласти телефон до пристрою, щоб відзначити ваше прибуття і отримати доступ до будівлі. Також такі пропуски використовуються для включення двигуна автомобіля. Правда, технологія поки в зародковому стані, і використовується тільки з гаджетами Google і Samsung. Передача файлів. За допомогою NFC-чіпа можна скинути великі обсяги інформації на інший пристрій. При цьому файли не будуть стискуватися для зменшення обсягу, як це буває з іншими технологіями, тому можна швидко відправити великий блок фотографій без втрати їх якості.

Це далеко не повний перелік можливостей, проте вони дозволяють зрозуміти потенціал технології.