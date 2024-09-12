Redmi 14R 5G: бюджетник з екраном на 120 Гц, чіпом SD4G2 і HyperOS

Redmi 14R 5G базується на процесорі Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, який працює в парі з 4, 6 або 8 ГБ ОЗП. Ємність накопичувача становить 128 або 256 ГБ. Батарея на 5160 мА*год підтримує 18-ватну дротову зарядку.

У смартфона дуже великий 6,88-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1640 на 720 пікселів і кадровою частотою 120 Гц. Тильна камера на 13 Мп, для селфі – на 5 Мп.

У Redmi 14R 5G є 3,5-мм роз’єм для дротових навушників. Габарити – 171,88 на 77,8 на 8,22 мм, вага – 212 грамів. Працює смартфон на операційній системі HypeOS.

Ціни: