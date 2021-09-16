Xiaomi презентувала перші у світі розумні окуляри

Компанія Xiaomi представила світу перші розумні окуляри, які покликані поступово витіснити смартфон з вашої кишені. Ми розібралися в питанні, прочитавши потрібну документацію і готові обговорити плюси і мінуси «Xiaomi Smart Glasses» в порівнянні з будь-яким сучасним смартфоном.





Почнемо з переваг і перше, що кидається в очі – вага і дизайн. Середньостатистичний смартфон рідко важить менше 170 грамів, в той час як розумні окуляри від Xiaomi всього 51 грам. А дизайн подібних гаджетів з кожним роком все менше відрізняється від звичних оправ, значить користувач не буде нагадувати перехожим персонажа з трилогії «Назад в майбутнє».

У «Xiaomi Smart Glasses» встановлено (в цілому) 497 датчиків, реалізована підтримка Wi-Fi, Bluetooth, є сенсорна панель, світловий індикатор (загоряється при включенні п’яти мегапіксельної камери), кілька мікрофонів і динаміків, окуляри працюють під управлінням восьмиядерного процесора в парі з 4 Гб оперативної пам’яті, на базі модифікованої версії Android.

Тобто по суті, окуляри вже зрівнялися з бюджетними моделями смартфонів, а через пару років … (багатозначно мовчимо)

Єдиною слабкою ланкою всіх подібних пристроїв (в порівнянні зі смартфоном) завжди був дисплей. Власники авто з проекцією на лобове скло зрозуміють про що ми говоримо, коли мова заходить про тьмяне зображення, яке при попаданні прямих сонячних променів ледь помітне.

Пікова яскравість OLED дисплеїв, які встановлюються в смартфони, становить близько 1400 ніт, в той час як у «Xiaomi Smart Glasses» яскравість MicroLED екрану складає 2 000 000 ніт. І хоч хлопці з Xiaomi заявляють про довговічність такої конструкції завдяки використанню неорганічних матеріалів, нам в це не віриться (вигоряння ніхто не відміняв).

Але, всі характеристики втрачають сенс, коли мова заходить про функціональності. І щоб наочно показати “прірву можливостей” в порівнянні з телефоном, коротко перелічимо що ви зможете робити при використанні розумних окулярів від Xiaomi:

Здійснювати і приймати дзвінки (голосовий асистент вибирає важливі повідомлення (наприклад номер) і відображає їх на дисплеї))

Перекладати тексти в режимі реального часу і робити знімки (всі фото на дисплеї окулярів будуть чорно-білими)

Повноцінно використовувати навігаційні програми (управління гаджетом відбувається завдяки командам голосовому помічнику)

Але основним мінусом, який на наш погляд не дозволить таким гаджетам витіснити смартфони, є споживання контенту. Тільки уявіть, що цю статтю вам би довелося читати з екрану окулярів, постійно просячи асистента перейти до наступного абзацу, як на нас, це більше нагадує жарт.