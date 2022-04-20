Складено топ найкращих процесорів для ігор

На першому місці новий AMD Ryzen 7 5800X3D. Срібло отримав Intel Core i9-12900K. Бронза дісталася Intel Core i7-12700K. Що ж до флагманського Intel Core i9-12900KS, то він посів лише третє місце.





Тестування проводилося на ПК із потужною відеокартою GeForce RTX 3090 із 24 ГБ відеопам’яті. Були обрані такі ігри, як екшен-адвенчура Horizon Zero Dawn, екшен у відкритому світі Red Dead Redemption 2, гоночний симулятор F1 2021 та бойовик у відкритому світі Watch Dogs Legion. Налаштування – максимальні, роздільна здатність – 2K (1440p).

Середнє значення fps:

AMD Ryzen 7 5800X3D за 449 доларів: 178 кадрів за секунду.

Intel Core i9-12900K за 589 доларів: 175 кадрів за секунду.

Intel Core i7-12700K за 409 доларів: 172 кадри за секунду.

Intel Core i9-12900KS за 739 доларів: 170 кадрів за секунду.

ьвТаким чином, найкращий геймерський процесор зовсім не найдорожчий. Більше того, він коштує дешевше, ніж номер два у топі та номер чотири.