Стало відомо, яким кольорам смартфонів віддають перевагу українці

При виборі кольору свого нового смартфона українці, як і раніше, віддають перевагу класичним кольорам, але частині покупців все частіше подобаються відтінки з поетичними описами. Про це йдеться в результатах опитування компанії Realme.

Чверть респондентів при покупці нового гаджета вибирають чорний колір, по 14% – сині та металеві кольори. Білий колір виявився не надто популярним серед українців — йому віддають перевагу лише 6% опитаних. По 8% готові купити смартфон більш рідкісних кольорів – зелені, фіолетові чи перламутрові.

При цьому поетичні назви кольорів на кшталт «галактичний чорний» чи «вогненний червоний» почали привертати більше уваги — більше половини потенційних покупців позитивно сприймають, коли виробники називають відтінки своїх моделей саме так.

Незважаючи на те, що колір смартфона важливий для респондентів при виборі нового пристрою, вирішальним фактором він не є — заявили 70,2% опитаних. Тільки 14% респондентів готові переплатити, щоб купити модель конкретного кольору, що сподобався.