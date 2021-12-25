Українців застерегли від Wi-Fi в готелях та ресторанах

Експерти туристичної галузі попередили туристів про небезпеку використання загальнодоступних Wi-Fi мереж, подібно до тих, що надаються в готелях. Про це пише з The Sun.





Так, фахівці порадили мандрівникам під час використання відкритих точок доступу до Інтернету не входити на сайти, де необхідно вводити особисті дані чи банківські реквізити.

«Найбезпечніше не входити на будь-які сайти, що вимагають введення пароля, тому що хакери, які знаходяться в тій же мережі, що і ви, можуть його вкрасти, і зможуть отримати доступ до ваших облікових записів віддалено, – попередили вони. — Вам слід уникати будь-яких веб-сайтів, на яких зберігається конфіденційна інформація, наприклад, банківських додатків».

Експерти зазначили, що шахраї також можуть вкрасти особисті дані через ваші облікові записи у соціальних мережах, тому не слід туди заходити при підключенні до загальнодоступних мереж Wi-Fi. Для запобігання витоку інформації відпочивальникам порадили використовувати VPN-сервіси, що шифрують всі дані, що проходять через Wi-Fi. “Щойно включається VPN, ви можете не турбуватися про те, що хакери отримають доступ до вашої особистої інформації”, – додали фахівці.