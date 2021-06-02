Названо три “смертні” гріхи при зарядці смартфонів

Здається, немає нічого простішого, ніж зарядити смартфон: досить підключити його до зарядного кабелю. Але, як і в будь-якій справі, навіть тут є свої нюанси.





Залишимо за бортом міркування про те, чи можна користуватися смартфоном під час зарядки, чи можна заряджати його до 100 відсотків і чи потрібно знімати чохол. Йтиметься про безпеку.

По-перше, не варто користуватися чужими мережевими адаптерами і кабелями. Звичайно, в більшості смартфонів встановлені “обмежуючі” чіпи, які регулюють навантаження на батарею в час зарядки. Однак адаптер або кабель можуть бути пошкоджені або неякісно виготовлені – і тоді ймовірність трагедії зростає.

По-друге, не можна заряджати смартфон в громадських місцях – кабелями, які просто йдуть в стіну. Потрібно пам’ятати, що підключення по кабелю – це спосіб не тільки зарядити смартфон, але і скопіювати дані. Тому найкраще носити з собою власний адаптер (і кабель теж).

По-третє, небезпечно використовувати перехідники – наприклад, здатні перетворювати кабель micropUSB в Lightning. У більшості випадків вони зроблені кустарно, і ні продавець, ні виробник не дадуть гарантії, що смартфон не вийде з ладу після їх використання.