iPhone 15 підключили до Android-смартфону по USB-C: що з цього вийшло

Раніше користувачі Android-смартфонів хвалилися перед “яблучниками” мовляв, їхній пристрій може заряджати iPhone, а iPhone заряджати Android — на жаль. Після презентації 15-ї серії хвалитися Android-фанатам більше нема чим.
Блогери з каналу PetaPixel показали , що буде, якщо смартфони різних екосистем з’єднати дротом із USB-C на USB-C. Результат незвичайного експерименту на відео:
Відео дня
Після першого підключення iPhone 15 Pro Max до складного Google Pixel Fold “айфон” почав заряджати “піксель”. З другої спроби пристрої помінялися ролями – “піксель” заряджав “айфон”.
За ідеєю, все має працювати так: у якого девайса більший відсоток заряду, той і заряджає другий девайс доти, доки заряд не стане приблизно рівним на обох пристроях. Насправді все виявилося непередбачувано.
Важливо знати одне: при підключенні iPhone до Android жоден з девайсів не сприймає один одного як пристрій, що запам’ятовує. Тобто передати дані з дроту не вийде, що є плюсом з погляду безпеки.
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