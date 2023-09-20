iPhone 15 підключили до Android-смартфону по USB-C: що з цього вийшло

Раніше користувачі Android-смартфонів хвалилися перед “яблучниками” мовляв, їхній пристрій може заряджати iPhone, а iPhone заряджати Android — на жаль. Після презентації 15-ї серії хвалитися Android-фанатам більше нема чим.

Блогери з каналу PetaPixel показали , що буде, якщо смартфони різних екосистем з’єднати дротом із USB-C на USB-C. Результат незвичайного експерименту на відео:

Відео дня

Після першого підключення iPhone 15 Pro Max до складного Google Pixel Fold “айфон” почав заряджати “піксель”. З другої спроби пристрої помінялися ролями – “піксель” заряджав “айфон”.

За ідеєю, все має працювати так: у якого девайса більший відсоток заряду, той і заряджає другий девайс доти, доки заряд не стане приблизно рівним на обох пристроях. Насправді все виявилося непередбачувано.

Важливо знати одне: при підключенні iPhone до Android жоден з девайсів не сприймає один одного як пристрій, що запам’ятовує. Тобто передати дані з дроту не вийде, що є плюсом з погляду безпеки.