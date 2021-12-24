Тюнер DVB-T2 для цифрового вещания

ТВ-тюнер, ресивер DVB-T2 — устройство имеет много названий, но суть от этого не меняется. Этот функциональный гаджет принимает сигнал и передает его на телевизор в цифровом формате. Ресивер позволяет получить доступ к просмотру ряда эфирных каналов совершенно бесплатно. Современный т2 тюнер выполняет немало функций и имеет свои преимущества. Рассмотрим их подробнее.





Плюсы и функционал

Тюнеры DVB-T2 обеспечивают высокое качество картинки и дают четкость телевещания, насыщенный и мощный звук. Это оборудование выбирают и по другим причинам:

отсутствие помех;

простое подключение и удобство в эксплуатации;

отсутствие платежей за использование устройства;

возможность просмотра в HD;

функция постановки телепередач на паузу;

увеличенное число каналов в рамках одного частотного диапазона;

запись и отложенный просмотр.

ТВ-тюнеры выполняют разные функции в зависимости от модели. Это телетекст, телегид, родительский контроль просмотра телепередач, возможность подключения внешнего накопителя. Но для выбора недостаточно изучить функционал. Потребуется рассмотреть и другие параметры перед покупкой цифровой приставки.

Как выбрать DVB-T2

На сайте https://satmaster.kiev.ua/category/resivery-dvb-t2 можно подобрать и приобрести качественные тюнеры от популярных производителей Geotex, World Vision, uClan. Но сначала необходимо изучить следующие характеристики:

формат изображения (соотношение сторон);

наличие кнопок для управления устройством на его передней панели;

тип питания — внутренний или наружный блок;

разрешения видео, которые поддерживаются девайсом;

все виды читаемых форматов (MPG, MP4, MPEG, MKV, AV) — обычно перечисляются в инструкции, которая поставляется вместе с цифровой приставкой;

выходы — антенный, коаксиальный, композитный;

наличие дисплея для удобной настройки функционала — обычно располагается на передней панели.

Корпус тюнера для телевизора изготавливается из пластика или металла — материалы могут комбинироваться. При покупке в компании SatMaster каждый учитывает те параметры, которые важны для него. К примеру, многие люди пенсионного и предпенсионного возраста стараются подобрать цифровую приставку с понятным меню и максимально простым управлением.

Приставки DVB-T2 за счет своих преимуществ стали самыми популярными в цифровом вещании. Приобретая такое устройство, вы можете сэкономить на покупке нового ТВ.