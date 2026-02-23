Гороскоп на сьогодні, 23 лютого: День підбиття підсумків

Сьогодні 23 лютого. День підбиття підсумків. Оцініть пройдений шлях — це допоможе намітити нові цілі.

♈️Овни

Овнам важливо завершити розпочате. Навіть маленький крок до фіналу подарує відчуття задоволення.

Космічна порада: проведіть час наодинці з собою.

♉ Тельці

Тельці, сьогодні ви отримаєте зворотний зв’язок від оточуючих. Прийміть його без образи — в ньому прихований ключ до зростання.

Космічна порада: будьте доброзичливі.

♊ Близнюки

Близнюкам варто записати досягнення за останні тижні. Список успіхів нагадає: ви на правильному шляху.

Космічна порада: готуйтеся до змін.

♋ Раки

Ракам важливо подякувати тим, хто був поруч. Слова вдячності зміцнять зв’язки.

Космічна порада: подаруйте тепло.

♌ Леви

Леви, не порівнюйте себе з іншими. Ваш шлях унікальний — цінуйте власні темпи.

Космічна порада: займіться танцями.

♍ Діви

Діви, довіртеся інтуїції при плануванні. Логіка може підвести — слухайте внутрішній голос.

Космічна порада: слідуйте за шепотом зірок.

♎ Терези

Терезам варто відпустити те, що більше не служить вам. Звільнене місце займе щось краще.

Космічна порада: проявіть ініціативу на роботі.

♏ Скорпіони

Скорпіони, сьогодні ваша сила — у спокої. Не втягуйтеся в конфлікти: зберігайте холоднокровність.

Космічна порада: за вашими вчинками будуть спостерігати.

♐ Стрільці

Стрільці, ваша енергія притягує можливості. Спрямуйте її на те, що давно відкладали.

Космічна порада: запаліть вогонь у серцях.

♑ Козероги

Козероги, не бійтеся змінювати плани. Іноді відхилення від курсу веде до кращого результату.

Космічна порада: звіряйтеся з цілями.

♒ Водолії

Водолії, сьогодні на вас чекає несподіваний поворот. Прийміть його як шанс почати заново.

Космічна порада: можливі побутові труднощі.

♓ Риби

Рибам важливо зберегти внутрішній спокій. Медитація або прогулянка на природі допоможуть відновити баланс.

Космічна порада: ймовірні вигідні угоди.