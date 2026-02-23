Гороскоп на сьогодні, 23 лютого: День підбиття підсумків

Сьогодні 23 лютого. День підбиття підсумків. Оцініть пройдений шлях — це допоможе намітити нові цілі.
♈️Овни
Овнам важливо завершити розпочате. Навіть маленький крок до фіналу подарує відчуття задоволення.
Космічна порада: проведіть час наодинці з собою.
♉ Тельці
Тельці, сьогодні ви отримаєте зворотний зв’язок від оточуючих. Прийміть його без образи — в ньому прихований ключ до зростання.
Космічна порада: будьте доброзичливі.
♊ Близнюки
Близнюкам варто записати досягнення за останні тижні. Список успіхів нагадає: ви на правильному шляху.
Космічна порада: готуйтеся до змін.
♋ Раки
Ракам важливо подякувати тим, хто був поруч. Слова вдячності зміцнять зв’язки.
Космічна порада: подаруйте тепло.
♌ Леви
Леви, не порівнюйте себе з іншими. Ваш шлях унікальний — цінуйте власні темпи.
Космічна порада: займіться танцями.
♍ Діви
Діви, довіртеся інтуїції при плануванні. Логіка може підвести — слухайте внутрішній голос.
Космічна порада: слідуйте за шепотом зірок.
♎ Терези
Терезам варто відпустити те, що більше не служить вам. Звільнене місце займе щось краще.
Космічна порада: проявіть ініціативу на роботі.
♏ Скорпіони
Скорпіони, сьогодні ваша сила — у спокої. Не втягуйтеся в конфлікти: зберігайте холоднокровність.
Космічна порада: за вашими вчинками будуть спостерігати.
♐ Стрільці
Стрільці, ваша енергія притягує можливості. Спрямуйте її на те, що давно відкладали.
Космічна порада: запаліть вогонь у серцях.
♑ Козероги
Козероги, не бійтеся змінювати плани. Іноді відхилення від курсу веде до кращого результату.
Космічна порада: звіряйтеся з цілями.
♒ Водолії
Водолії, сьогодні на вас чекає несподіваний поворот. Прийміть його як шанс почати заново.
Космічна порада: можливі побутові труднощі.
♓ Риби
Рибам важливо зберегти внутрішній спокій. Медитація або прогулянка на природі допоможуть відновити баланс.
Космічна порада: ймовірні вигідні угоди.