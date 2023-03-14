Как избавиться от геморроя раз и навсегда?

Геморрой относится к заболеваниям, которые легко контролировать и лечить на ранних стадиях. Он часто встречается у людей, независимо от пола и возраста. Поскольку заболевание распространенное, лечение геморроя в Киеве проводят разнообразными методами от медикаментозных до хирургических. Главное в этом вопросе — вовремя обратить внимание на симптомы и обратиться к врачу, не занимаясь самолечением.

Что такое геморрой и каковы причины его развития

Геморрой — это расширение вен в области прямой кишки и ануса, которое вызывает дискомфорт, болевые ощущения и кровотечение. Хотя геморрой может быть причиной значительного дискомфорта, в большинстве случаев он не является серьезным заболеванием и может быть эффективно вылечен.

К причинам, которые провоцируют его развитие относится лишний вес, генетическая предрасположенность, неправильно подобранная диета и, в целом, плохое питание. Также это частая диарея и привычка подолгу сидеть в туалете.

Проктологи https://mediland.ua/metodyi-lecheniya/proktologiya отмечают, что заболевание чаще встречается у людей после 40 лет, когда снижается синтез коллагена, из-за чего страдают сосуды и происходит расширение вен. С возрастом мышцы, которые поддерживают органы малого таза, становятся слабее. Во время физических нагрузок, натуживании при запорах, поднятии тяжестей, они могут выдаваться наружу из анальной области и травмироваться.

Симптомы и методы избавления от геморроя

Пациенты легко определяют появление геморроя по личным ощущениям дискомфорта. Это зуд и раздражение в области ануса, стул с кровью, неприятные ощущения и боли, которые мешают сидеть и быстро ходить. Воспалительные процессы сопровождаются уплотнением. В будущем, если человек не занимается решением проблемы, могут появится тромбы и анемия.

Как избавиться на начальной стадии

Когда геморрой только появился, еще можно вылечить его простыми доступными методами:

Пить не менее 2 литров воды в день;

Не есть жирную и жареную пищу;

Больше двигаться, прогуливаться, чтобы восстановить кровоснабжение:

Ходить в туалет сразу, как только появились позывы и не терпеть их. Запоры и тужение крайне не рекомендованы при геморрое.

Как избавиться в запущенных случаях

Инфракрасная фотокоагуляция. В работе используется аппарат со светодиодом, который прижигает сосуды, уменьшая кровоток и сокращая узлы в размерах.

Лигирование. Используется эластичное резиновое кольцо, которое накладывается на основание геморроидального узла. Так нарушается кровоснабжение и узел самостоятельно отторгается.

Хирургическое лечение. В этом случае пациент ложится на полноценную классическую операцию. Этот способ позволяет навсегда избавиться от заболевания. Но он рекомендован только в самых критических ситуациях.