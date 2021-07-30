«ПриватБанк» продовжує блокувати рахунки українців – що відомо

У мережі продовжують з’являтися все нові і нові повідомлення про випадки блокування рахунків клієнтів «ПриватБанку» під приводом фінмоніторингу. Найчастіше страждають акаунти публічних осіб і приватних виконавців, проте в деяких випадках фінустанова «не гребує» зупинити роботу рахунків звичайних громадян.





Чому це відбувається

У переважній більшості випадків причиною блокування стає фінмоніторинг – спеціальна процедура, в якій банк зупиняє роботу рахунку людини, яка займається незаконною економічною діяльністю, включаючи «тіньовий заробіток» і відмивання доходів. Практично завжди такими людьми стають приватні виконавці, українці, що мають відношення до державної служби та представники великих компаній. Під увагу вони потрапляють через декількох факторів:

через рахунки проходять великі суми, що перевищують 400 тисяч гривень;

відбуваються нетипові для людини операції, наприклад, часте пересилання готівки без видимого законного приводу;

на рахунок держслужбовця надходить дуже велика сума грошей.

Показовим може стати випадок, який стався з приватним виконавцем Дмитром Гненним. Протягом короткого проміжку часу через його рахунки були відправлені кілька мільйонів гривень, в результаті чого 34 банківських аккаунта українця були заблоковані, а банк почав вимагати документи про походження коштів. Дмитро надав декларацію про доходи, в результаті чого рахунки було розблоковано.

Однак всі громадяни також можуть потрапити під приціл фінмоніторингу, якщо вони займаються заробітком грошей без реєстрації діяльності, або і зовсім заробляють нечесним шляхом. Що стосується рядових українців, то їм не варто побоюватися цих нововведень, якщо їхні доходи «білі» і укладаються в норми, зазначені при відкритті рахунку.