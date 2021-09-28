Fix-Noutbuk: качественный и недорогой ремонт iPhone в Харькове

Одно неловкое движение — и ваш любимый iPhone оказывается на полу, в бассейне или в луже пролитого горячего кофе. Ситуаций, когда телефон выходит из строя, множество — от банального износа аккумулятора до эпичного падения с крыши многоэтажки или утопления в аквариуме. В любом случае гаджету потребуется ремонт, иногда можно спасти даже смартфон, который упал с большой высоты.





Когда iPhone требуется ремонт в сервисном центре

Айфон необходимо нести в сервис и когда причина поломки очевидна, и когда он просто внезапно перестал работать.

Не нужно доверять ремонт своего смартфона любителям — в основном ситуация становится только хуже. Чаще всего после нескольких дней/недель работы iPhone снова выходит из строя и требует более дорогостоящего вмешательства, а то и вовсе не подлежит восстановлению.

В отличие от таких «мастеров», специалисты сервисного центра цифровой техники fix-noutbuk.kh.ua/remont-iphone не только проведут диагностику и отремонтируют ваш iPhone, но и выдадут гарантию на проведенные ремонтные работы.

Как правило, смартфон возвращается владельцу не позже чем через неделю в полной исправности, и функционирует так, будто никогда не ломался.

Самые распространенные причины выхода iPhone из строя

В первую очередь это проблемы с аккумулятором. К счастью, сейчас его замена не проблема — можно самостоятельно купить батарею на сайте https://allbattery.ua/akkumulyatory-k-telefonam/akkumulyatory-k-telefonam-apple-iphone/ или полностью положиться на опытных мастеров сервисного центра. Помимо этого:

часто ломается микрофон, без которого невозможно пользоваться гаджетом;

сбоит динамик (плохо слышно, что говорит собеседник);

iPhone зависает, тормозит — проблема может быть как в ПО, так и в простом запылении.

Во всех этих случаях, других сбоях в работе и при повреждениях смартфон нужно доставить специалисту по ремонту как можно быстрее. Кроме того, рекомендуется проводить периодическое плановое ТО — так вы сможете предупредить поломку и избежать риска остаться без телефона в самый неподходящий момент, а также необходимости более дорогого ремонта.

Преимущества ремонта iPhone в сервисе Fix-Noutbuk

Компания гарантирует высокое качество ремонта и выдает гарантийные документы даже после починки старых моделей iPhone. Также Fix-Noutbuk пользуется популярностью и по другим причинам:

Собственный склад запасных деталей. Это значит, что запчасти всегда в наличии и их не нужно ждать, плюс стоимость их, как правило, невысока.

Высококвалифицированные мастера с большим опытом работы.

Доступные цены. Помимо этого, диагностика гаджета проводится бесплатно.

Если у вас возникли вопросы по поводу ремонта iPhone или другой цифровой техники, всегда можно позвонить по представленным на сайте телефонам либо написать в онлайн-чат.