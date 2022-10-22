Нужен ли мастер при установке посудомоечной машины?

Современная бытовая техника упростила ведение домашнего хозяйства. Например, посудомоечные машины экономят время. Чтобы оборудование эффективно работало, важно правильно выполнить его монтаж и подключение.

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Некоторые считают, что такую работу можно выполнить своими руками. Однако это ошибочное мнение. Не имея опыта, не зная последовательность действий при подключении, легко допустить ошибки. Они приведут к снижению функциональности техники и могут спровоцировать подтопление квартиры, соседей.

Давайте разберемся, как проходит установка посудомоечной машины Днепр. Эта информация позволит вам понять, что задание нужно доверять только настоящим профессионалам.

Этапы установки посудомоечной техники

Подавляющее большинство моделей встраиваемые. Поэтому требуется подготовить место в мебельном кухонном гарнитуре. Перечислим основные этапы работы:

распаковка техники и изучение сопроводительной документации, фурнитуры;

подготовка места в мебели;

монтаж посудомоечной машины;

подключение к коммуникациям – водопроводу, сливу, электросети;

в некоторых случаях приходится удлинять дренажный шланг и электрический провод;

регулировка техники по уровню, выравнивание положения и фиксация;

тестовый запуск.

Проверка необходима для того, чтобы убедиться в надежности, прочности соединений, подключенных трубок и шлангов. Нужно сразу убедиться, что нет протечек. Если замечены малейшие неполадки, мастер повторно проверяет все соединения и устраняет проблемы.

Какие инструменты используются

Чтобы выполнить подключение посудомоечной машины в Одессе, как и в любом другом городе, мастеру понадобятся такие инструменты и материалы:

отвертки разного размера;

гаечные ключи;

плоскогубцы;

уровень для выравнивания техники и рулетка;

сифон для подключения к сливу;

пакля для уплотнения стыков;

шланги (трубки) для слива.

Зачастую такого набора хватает для выполнения всех работ. Однако иногда стандартного кабеля, поставляемого в комплекте с бытовой техникой, может не хватать, чтобы включить посудомоечную машину в розетку. Мастеру нужно будет проявить навыки электрика и удлинить шнур.

Как видите, подключение бытовой техники требует опыта, квалификации и навыков разных специалистов:

мебельщика;

сантехника;

электрика.

Кроме того, нужно иметь набор инструментов. Далеко не в каждом доме они есть. Поэтому, чтобы не тратить деньги на покупку инструментов, не тратить своё время и быть уверенными, что техника надежно подключена, лучше сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Самостоятельная установка может спровоцировать массу проблем – протечки воды, повреждение мебели и даже поломку бытовой техники. Это приведет к значительно большим затратам, чем оплата услуг профессионального мастера.