Готуємося до першої співбесіди разом із Jooble: рекомендації для новачків

Співбесіда – це шанс продемонструвати роботодавцеві свою експертність, розкрити сильні риси характеру та підтвердити зацікавленість у позиції. Щоб почуватися під час розмови впевнено та рішуче, треба завжди приділяти час підготовці до інтервʼю. У цій статті разом з експертами з працевлаштування ми дамо покрокові рекомендації для успішної підготовки та проходження співбесіди. До речі, якщо ви зараз шукаєте роботу, на Jooble Ужгород та інші українські міста пропонують сотні нових вакансій.

Крок №1. Проаналізуйте текст вакансії

Опис вакансії дає змогу не тільки ознайомитися з вимогами компанії, але й зрозуміти які особистісні якості є важливими на цій ролі, передбачити можливі запитання. При підготовці до співбесіди необхідно ще раз перечитати текст оголошення та занотувати критерії, що є пріоритетними для працевлаштування в обрану компанію. Надалі цю інформацію можна використати під час самопрезентації.

Часто описи вакансії на одну у ту саму позицію в компанії можуть бути неоднаковими на різних платформах з пошуку зайнятості. Щоб не пропустити жодної важливої деталі про умови праці та очікування від кандидатів, завжди перевіряйте оголошення на декількох сайтах. Наприклад, на порталі з пропозиціями роботи Jooble, де зараз публікуються вакансії Мукачево та в інших українських містах.

Крок №2. Дізнайтеся більше інформації про компанію

Попереднє дослідження діяльності компанії допоможе розібратися в особливостях посади, корпоративної культури та очікувань від працівників. До того ж розуміння структури, продуктів і послуг, які надає організація, можна скласти уявлення про можливі запитання під час інтерв‘ю.

Під час пошуку інформації про компанію звертайте увагу на наступні джерела:

офіційний сайт та соціальні мережі організації;

сторінки її працівників у LinkedIn;

згадки про компанію у пресі або професійних виданнях;

сайти зі статистичними даними про рівень задоволеності персоналу.

Також перед тим як вибрати вакансію рекомендується перевірити відгуки співробітників компанії на незалежних платформах. Вони розкривають більше деталей про умови роботи та взаємодію у колективі.

Крок №3. Підготуйте коротку самопрезентацію

Майже всі співбесіди починаються з питання рекрутера: «Що ви можете розповісти про себе?». Щоб звучати впевнено та не забути зазначити важливі деталі, підготуйте відповідь заздалегідь. Подумайте які ваші навички та риси характеру є пріоритетними для роботодавця та що виділяє вас серед інших. Також можна пояснити яку користь ці сильні сторони будуть нести компанії та її команді. Проте, пам‘ятайте, що самопрезентація не повинна бути довшою за 3-5 хвилин.

Крок №4. Підготуйте відповіді на поширені запитання

Відпрацювання відповідей на типові запитання – це вдала стратегія, яка допоможе чітко, лаконічно надавати інформацію, а також уникнути стресу та пауз під час розмови. У свої відповіді необхідно включити дані про ключові навички, досягнення та досвід, які демонструватимуть вашу конкурентоспроможність та цінність для компанії.

Разом з експертами компанії Jooble ми виділили 5 запитань, які найчастіше ставляться на співбесідах:

Чому ви хочете отримати цю посаду, працювати в нашій компанії?

Чому ми повинні взяти саме вас?

Які ваші сильні та слабкі сторони?

Чому ви вирішили піти з попереднього місця роботи?

Які ваші зарплатні очікування?

Перераховані питання є загальними й мають на меті розкрити особистість кандидата. Крім них, слід також підготуватися до питань рекрутерів, які використовуються для оцінки професійних навичок саме у вашій сфері. Їхній перелік можна знайти в інтернеті.

Крок №5. Підготуйте зустрічні запитання до інтерв’юера

Питання до інтерв‘юера наприкінці співбесіди допоможуть підкреслити ваш ентузіазм та прагнення знайти роботу саме в цій компанії. Подумайте, які деталі стосовно вакансії є цікавими або незрозумілими для вас та сформулюйте декілька запитань.

Якщо ідей немає, то можна використати наступні:

Які ваші очікування від ідеального кандидата на цю посаду?

Які особливості має корпоративна культура компанії?

Які можливості кар‘єрного зростання має ця позиція?

За допомогою яких інструментів оцінюється ефективність роботи персоналу?

Чи є система мотивації співробітників? Як вона працює?

Щоб не забути підготовлені питання, краще записати їх у блокнот, який ви візьмете з собою, або до «Нотаток» у мобільному телефоні.

Крок №6. Продумайте свій зовнішній вигляд

Зовнішній вигляд кандидата – це перше, на що звертають увагу рекрутери, тому слід подбати про те, щоб ви виглядали професійно. Віддавайте перевагу доглянутому одягу, взуттю в офіційно-діловому стилі, класичних фасонів та стриманих кольорів. Зачіска та макіяж також мають бути охайними та мінімалістичними.

Крок №7. Підготуйтеся до поїздки

Якщо ваша співбесіда проходить в офісі, слід заздалегідь перевірити його місце розташування, оцінити час в дорозі та обрати оптимальний шлях. Проте, слід також продумати альтернативний маршрут на випадок заторів, затримок громадського транспорту та інших проблем. Плануйте свій час таким чином, щоб бути на місці за 15 хвилин до початку співбесіди. Якщо ви бачите, що запізнюєтеся на зустріч, обов‘язково повідомте інтерв‘юера заздалегідь.