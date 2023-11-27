Знаменитості, що обирають взуття New Balance

Заснований у 1906 році, бренд New Balance відзначається довгою та успішною історією у світі взуття та активного відпочинку. З часом цей бренд здобув репутацію інноваційного виробника високоякісного та комфортного взуття. New Balance входить в новий етап розвитку завдяки вдалій співпраці з видатними дизайнерами та знаменитостями.

Однією з ключових особливостей співпраці New Balance є партнерство із атлетами та спортсменами. Такі легендарні фігури як Олімпійський чемпіон Джоні Мосес, стають джерелом натхнення для створення високотехнологічного взуття, що відповідає вимогам професійного спорту.

Хто з відомих людей носить кросівки New Balance

New Balance набув популярності завдяки своєму стилю, тому кросівки цього бренду мають велику кількість шанувальників, включаючи відомих людей з різних галузей.

Кендрік Ламар. Репер та музикант Кендрік Ламар був частим учасником подій у кросівках New Balance https://dykyikram.com/krosivki/new-balance. Його вплив на культуру та моду зробив його видатним прихильником цього бренду.

Меттью Макконахі. Відомий актор Меттью Макконахі часто фотографується в кросівках New Balance, демонструючи своє вподобання до цього бренду у повсякденному житті.

Міллі Боббі Браун. Зірка серіалу “Stranger Things”, Міллі Боббі Браун, також була помічена у кросівках New Balance на різних заходах та у своєму повсякденному житті.

Емма Стоун. Оскароносна актриса Емма Стоун також входить до списку відомих осіб, які обирають кросівки New Balance для своїх повсякденних образів.

Джим Керрі. Комік та актор Джим Керрі знаходить комфорт та стиль у кросівках New Balance, що часто підкреслює його індивідуальний образ.

Ці приклади лише частина широкого списку відомих осіб, які обирають кросівки New Balance, додаючи їм ще більше популярності та визнання.

Відомі інновації та технології кросівок New Balance

New Balance визначається прагненням до інновацій та використанням передових технологій у виробництві взуття. За їхніми розробками спостерігає світ, тому щойно нова модель виходить у продаж, шанувальники одразу тестують її на собі.

Fresh Foam. Fresh Foam — це технологія амортизації, яка використовується в підошві кросівок. Вона забезпечує м’якість та підтримку, пристосовуючись до форми стопи та забезпечуючи комфорт протягом тривалого періоду використання.

Abzorb. Ще одна технологія амортизації, призначена для пом’якшення ударів й зменшення навантаження на стопи. Це особливо важливо для тих, хто займається активними видами спорту.

N-Ergy. Технологія, спрямована на максимальне стримання ударів, що створює відмінну амортизацію для підтримки ефективності тренування та динамічних рухів.

REVlite. Ця технологія використовується в підошві кросівок, що надає високий рівень амортизації, при цьому залишаючись легкою та стійкою. REVlite дозволяє споживачам насолоджуватися високим рівнем комфорту.