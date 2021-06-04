“Нова Пошта” значно спростила відправку посилок

Нова процедура потребує лише прийти у відділення та вказати необхідні дані.





Віднині усі клієнти «Нової Пошти» отримали можливість робити міжнародні відправлення без заповнення онлайн заявки на офіційному сайті. Тобто, для посилки, яка відправляється за межі України, треба вказати лише країну, контактну інформацію особи, що отримує бандероль та вартість посилки. Всі інші дані заповнює штатний працівник компанії, який й зателефонує клієнту. Це говорить про те, що фірма значно спростила відправку посилок.

Раніше клієнтам потрібно було прийти до відділення «Нової пошти», маючи при собі в смартфоні верифіковану заявку онлайн на міжнародне відправлення. Працівники фірми перевіряли посилку, щоб вона не містила заборонених товарів та відповідає вказаним даним.

Юрій Беневитський, керівник «Нової Пошти Global», зробив заяву, що компанія завжди йде на поступки клієнтам, тому і спростили процедуру, щоб вони могли легко користуватися послугами міжнародних відправлень. Також топ-менеджер зазначив, що інші процедури надання послуг в компанії також буду максимально спрощені.

Що потрібно для оформлення міжнародного відправлення в відділенні «Нової Пошти»:

Відправник приносить бандероль, яку можна навіть не завертати. Потім робиться його її опис згідно законом та встановлюється вартість.

Далі треба вказати країну, місто, індекс та точну адресу, куди треба доставити відправлення. Також треба назвати прізвище, ім’я та по-батькові , номер телефону та електронну адресу отримувача.

Також треба зазначити, що при відправленні однієї позиції клієнту зателефонує співробітник компанії, щоб заповнити необхідну інформацію для митниці.

Спрощення процедури відправлення посилок за кордон у «Новій Пошті» є значним кроком вперед. Навіть більше: це свідчить, що компанія продовжує еволюціонувати в плані надання послуг доставки. Тепер не потрібно показувати веріфіковану онлайн заявку на міжнародні відправлення. Тепер можна принести бандероль до відділення та заповнити необхідні дані. Тобто, тепер міжнародні посилки дорівнюються звичайним!