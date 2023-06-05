Новый уровень бизнеса: программа управления тату-салоном

Любой бизнес ставит перед собой задачу не только получения максимального дохода, но и максимальной выгоды от ресурсов, времени. Благодаря современной CRM-системе от Appointer можно повысить эффективность своего бизнеса, избежать основных проблем, которые часто встречаются в малом бизнесе, и повысить прибыль тату-салона, при этом не вкладывая огромных сумм.

Зачем использовать CRM-систему для тату-салона?

Достоинство данной программы в том, что все сотрудники заведения получают ряд важных преимуществ, а именно:

владелец салона – автоматический подсчет зарплаты для всех сотрудников, увеличение эффективности решений управления, учет многих нюансов, малейшие детали ведения бизнеса, автоматизация деловых процессов;

мастер – минимум бумажной работы, сверка информации по клиентам, просмотр добавления или отмены записи, расписания;

товаровед – качественное сотрудничество с документами, поставщиками, более точный и быстрый учет ТМЦ, реальная картина применения техники и материалов;

маркетолог – база для эффективной рекламы, развернутая база данных, программа запланированных мероприятий, лояльности и так далее;

администратор – просмотр информации по всем клиентам, функциональный календарь, сокращение времени оформления заявок, автоматический расчет ценника и система рассылки напоминаний.

Функция представленной системы crm для тату салона Appointer – минимизация допущения ошибок и экономия времени. Данные для расчета задаются только один раз, впоследствии система самостоятельно считывает оклады. Также система учитывает расходные материалы, инструменты. Например, в системе можно задавать автоматическое списание всех расходных материалов после каждого сеанса приема клиента. Это позволит облегчить прогнозирование необходимых объемов закупки требуемых товаров для салона.

Преимущества CRM-системы для салона и клиентов

Customer Relationship Management – CRM-система, которая позволяет управлять отношениями салона с клиентами, значительно улучшить понимание с клиентами и повысить эффективность обслуживания. Для студий и салонов тату такая система является очень полезной, поскольку позволяет сохранять информацию по всем клиентам, в том числе контактны данные, их предпочтения, а также историю посещений. Таким образом, администрация и мастера салона или студии будут значительно лучше понимать предпочтения и потребности своих клиентов, а также предлагать именно то, что они ищут. Система направлена на улучшение, оптимизацию и помощь в организации маркетинговых компаний, увеличение вовлеченности клиентов, а также улучшении их обслуживания. Получить подробную информацию о работе программы можно на сайте https://appointer.ua/ru/blog/kak-otkrit-sobstvenniy-tatu-salon-s-nulya-v-ukraine/.

Преимущества CRM-системы для студий и салонов тату:

лучшее обслуживание клиентов;

увеличение количества посетителей;

повышение лояльности клиентов;

хранение информации о посетителях;

автоматизация задач;

оптимизация маркетинговых кампаний.

Система позволяет удобным образом хранить необходимые данные о клиентах и оперативно реагировать на их запросы, обеспечивать максимально качественное обслуживание. Благодаря этому увеличивается вовлеченность клиентов, повышается шанс повторного посещения салона или студии. Система позволяет оптимизировать предстоящие маркетинговые кампании и привлечь к ним больше клиентов. Происходит автоматизация различных процессов, например, рассылка про новые услуги и напоминаний, отправка уведомлений, создание счетов и так далее. Оптимизация маркетинговых кампаний дает возможность создания списков клиентов для привлечения на запланированные маркетинговые мероприятия, а также отслеживать эффективность использования различных каналов коммуникаций.