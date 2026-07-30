Мільярди в нікуди: 95% компаній не отримали віддачі від впровадження ШІ

Масове захоплення бізнесу генеративним штучним інтелектом поки що не конвертується в гроші. За даними звіту MIT NANDA «The GenAI Divide: State of AI in Business», 95% організацій не змогли зафіксувати вимірюваної віддачі від впровадження ШІ — і це на тлі корпоративних інвестицій у 30–40 мільярдів доларів.

Масштаб дослідження

Автори проаналізували понад 300 публічно відомих корпоративних ШІ-ініціатив, провели структуровані інтерв’ю з 52 організаціями та опитали 153 топменеджерів. Картина вийшла однорідною: пілотні проєкти запускають майже всі, до промислової експлуатації доводять одиниці.

Показник Значення Компанії без вимірюваної віддачі 95% Спеціалізовані системи, що дійшли до промислового впровадження 5% Успішність проєктів із зовнішніми партнерами ~67% Успішність повністю внутрішніх розробок ~33%

Чому проєкти провалюються

Головний висновок дослідників несподіваний: справа не в якості моделей і не в регулюванні. Провали пояснюються проблемами впровадження — нестабільними робочими процесами, нездатністю систем утримувати контекст і опрацьовувати зворотний зв’язок, а головне — слабким зв’язком рішень із реальними щоденними завданнями працівників. Компанії купують технологію, але не перебудовують під неї процеси.

Показова й різниця в підходах: понад 80% організацій тестували універсальні інструменти на кшталт ChatGPT чи Copilot, тоді як спеціалізовані корпоративні системи впроваджували значно рідше — хоча саме вони у разі успіху приносили мільйони доларів. А проєкти, реалізовані із зовнішніми партнерами, доходили до впровадження вдвічі частіше за внутрішні розробки.

Що це означає

Звіт не свідчить про «провал ШІ» як технології — успішні 5% демонструють цілком відчутний прибуток. Ідеться радше про розрив між очікуваннями швидких результатів і реальністю, у якій ШІ вимагає перебудови процесів, навчання людей і місяців доведення до розуму. Для ринку це сигнал про можливу корекцію завищених очікувань — і аргумент на користь точкових спеціалізованих впроваджень замість «ШІ заради ШІ».

Нагадаємо, раніше ми писали, що OpenAI обмежила можливості ChatGPT через судові позови правовласників: бот більше не імітує стиль відомих письменників — ще одне свідчення того, що галузь ШІ входить у фазу зрілості з її юридичними та економічними реаліями.