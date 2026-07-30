Кевін повертається? Маколей Калкін обговорює з Disney продовження «Сам удома»

Легендарна різдвяна франшиза може отримати продовження з оригінальною зіркою. За інформацією видання World of Reel, Маколей Калкін зустрічався з представниками Disney щодо нового фільму «Сам удома», а в студії, як переказують інсайдери, «слинки течуть» від перспективи повернення актора — вперше за понад три десятиліття.

Кевін тепер по інший бік дверей

Найцікавіше, що в Калкіна вже є власний задум, який співрозмовники видання називають «справді гарною ідеєю». За описом, 45-річний Кевін Маккалістер — батько-одинак, який виховує малого сина й тоне в роботі, повторюючи помилки власних батьків із їхньою неуважністю. Одного дня син влаштовує йому дзеркальну пастку: Кевін опиняється замкненим, а будинок стає метафорою їхніх зіпсованих стосунків — і герою доведеться «пробиватися назад у серце сина».

Фактично це інверсія оригіналу: тепер уже не дитина обороняє дім від дорослих, а дорослий Кевін штурмує власний.

Що може завадити

Сам Калкін ще торік публічно допускав повернення до ролі: «Я не був би категорично проти… але все має бути саме так, як треба». Утім, до знімального майданчика ще далеко. Режисер оригінальної дилогії Кріс Коламбус раніше не виявляв інтересу до реанімації франшизи, а для повноцінної ностальгії довелося б умовити ще й Джо Пеші та Деніела Стерна — «мокрих бандитів» Гаррі й Марва.

Варто наголосити: офіційно Disney проєкт не анонсувала, а World of Reel — блог, що спеціалізується на інсайдах із Голлівуду, тож до підтвердження студією все це залишається на рівні чуток, хай і правдоподібних.

Нагадаємо, ностальгія нині — повноцінна бізнес-модель не лише в кіно: раніше ми писали, як культовий плеєр Winamp готує чергове повернення — тепер у вигляді стримінгового сервісу в партнерстві з Deezer.