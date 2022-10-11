Как правильно обменять крипту, чтобы получить прибыль?

Использование цифровых денег в качестве рабочего финансового инструмента для получения прибыли — это грамотный выбор. Сегодня эта ниша считается одной из наиболее перспективных, находится в тренде, спрос на цифровые монеты не падает, а растет изо дня в день. Причем спрос зависит от различных факторов, в том числе заявленных перспектив применения и технической ограниченности ресурса. Учитывая такие условия, есть смысл попробовать поиграть курсами разных валют, чтобы получать стабильную дополнительную прибыль. Вполне возможно, что это направление в итоге станет, как для тысяч людей по всему миру, основным источником доходов. Главное — разобраться в базовых понятиях, уметь грамотно анализировать весь информационный фон, включая геополитические, экономические, экологические новости и т.д. А также выбрать лучший способ, как совершать обмен биткоин Киев. Вариантов для этого есть несколько — криптокошельки, специальные биржи, разные виды обменников крипты онлайн. Наиболее востребованы именно для обмена денег все же специальные криптовалютные обменки, так как у них самые оптимальные условия по всем важным критериям.

Какие бывают обменники крипты онлайн?

Обменки крипты бывают разными, в зависимости от способа ведения деятельности:

традиционные;

Р2Р.

Традиционные криптовалютные обменники — это интернет сервисы, на которых предлагаются услуги по обмену не только цифровых, но и фиатных денег. Сделки здесь заключаются непосредственно с выбранной компанией, она же и является гарантом выполнения обязательств. Р2Р платформы — это несколько иное направление, которое тоже постепенно развивается. В данном случае компания не дает гарантии, что сделка будет успешно завершена, так как не она выступает оппонентом. Ответная сторона — это точно такой же владелец криптовалюты, как и вы, которые ищет выгодные условия для обмена. Если обе стороны заявленные условия устраивают, сделка совершается при посредничестве компании. Каждая из сторон должна выполнить свои обязательства. Единственный механизм защиты с возможностью влияния на результат — это проводить все сделки в рамках сервиса, а не на сторонних ресурсах.

Как правильно выбрать обменник крипты онлайн, на что обратить внимание?

Очень пристально стоит оценить все предлагаемые условия. От этого зависит, насколько прибыльным будет в итоге выбранное вами направление деятельности. Главными критериями для выбора будут следующие:

безопасность;

надежность;

репутация компании;

репутация компании; финансовые условия;

скорость обработки транзакций;

формат обработки заявок;

возможность получить деньги при необходимости в наличном фиате в указанном городе.

С финансовой стороны стоит учитывать еще наличие программы лояльности в тех компаниях, которые отделяют курс валют от комиссии. В этом случае по мере увеличения общей суммы всех проведенных вами сделок можно рассчитывать на снижение размера комиссии. Если деятельность проводится достаточно интенсивно и с частыми транзакциями по обмену, такое предложение будет достаточно выгодным, позволит увеличить в разы общую доходность.