Жінку збила машина, після чого її переїхало безпілотне таксі

На одній із центральних вулиць Сан-Франциско жінка потрапила під колеса безпілотного таксі після того, як її збив автомобіль, який керувала людина. Про це повідомляє CNBC.

Відомо, що постраждала переходила дорогу в недозволеному місці, внаслідок чого її збив водій, який втік з місця ДТП. Від удару жінку відкинуло на зустрічну смугу, де її переїхало безпілотне таксі компанії Cruise.

У момент пригоди у таксі не було пасажирів, а за його рухом спостерігали оператори із віддаленого центру управління. Після аварії таксі не втекло і залишилося на місці до прибуття поліції та рятувальників, яким довелося діставати постраждалу з-під автономної машини за допомогою спеціального обладнання.

Поліція проводить розслідування обставин події та намагається знайти водія, який втік після того, як збив жінку.

Безпілотне таксі Cruise належить однойменній компанії, яка займається розробкою та експлуатацією роботизованих транспортних засобів. У Сан-Франциско такі таксі працюють із серпня 2023 року та є першими комерційними безпілотними транспортними засобами у місті. Зазначається, що це перший випадок ДТП за участю безпілотного таксі Cruise у Сан-Франциско, в якому постраждала людина.