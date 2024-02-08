Виробник батарейок анонсував смартфон з АКБ на 28 000 мАг

Energizer, знаменитий виробник батарейок і акумуляторів, має намір представити новий смартфон-пауербанк. Апарат отримає найбільш ємну батарею в індустрії.

Презентують пристрій на виставці MWC 2024, яка буде проходити з 26 по 29 лютого. За попередніми даними, смартфон оснастять акумулятором на 28 000 мАг. Це більш ніж у 5 разів більше, ніж у більшості сучасних смартфонів. Можливо, батарея дасть змогу девайсу працювати від одного заряду цілий тиждень.

Смартфон-рекордсмен називатиметься Energizer P28K. Новинка отримає 6,78-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD+, потрійну камеру 60, 20 і 20 Мп і фронтальну камеру 16 Мп. Дизайн та інші характеристики виробник розкриє пізніше.

Це не перший смартфон-гігант від Energizer. Так, компанія представляла схожий апарат у 2019 році. Тодішня модель оснащувалася батареєю на 18 000 мАг і могла працювати 50 днів у режимі очікування.