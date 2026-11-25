Угрозы в Красном море показали, что дроны и ракеты способны поставить под сомнение даже крупные и относительно современные военные корабли. Что уж говорить о капитанах обычных торговых судов, безопасность которых зависит преимущественно от наличия военного эскорта. Турция хочет хотя бы частично изменить эту ситуацию и предлагает устанавливать средства противовоздушной обороны непосредственно на гражданских судах.

Звучит удивительно, но турецкая оборонная компания ASELSAN, похоже, видит в таком подходе реальный потенциал. Тем более что необходимая технология у неё уже есть, и её возможности только что в очередной раз подтвердились на море.

GÖKDENİZ сбил реактивный дрон над морем

23 ноября компания ASELSAN сообщила об успешных испытаниях системы ближней обороны GÖKDENİZ, морского аналога наземного зенитного комплекса KORKUT. Во время демонстрации у северного побережья Турции система уничтожила скоростной реактивный беспилотник, который маневрировал на малой высоте, имитируя полет современных воздушных угроз. Сам корабль в это время двигался со скоростью около 9–19 км/ч.

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Так видит цель оператор. Компьютер сам находит и сопровождает дрон, а человеку остаётся лишь дать разрешение на открытие огня

Основу GÖKDENİZ составляют две автоматические пушки калибра 35 мм в сочетании с радиолокационными и оптико-электронными системами. Особое значение здесь имеют специальные снаряды ATOM с программируемым взрывателем, которые в воздухе высвобождают облако поражающих элементов. Благодаря этому для уничтожения небольшой цели не требуется прямое попадание. В эпоху дешёвых дронов такой подход очень выгоден, поскольку позволяет сэкономить значительно более дорогие зенитные ракеты.

Во время последнего испытания компьютер самостоятельно обнаруживал и отслеживал цель, а роль оператора сводилась к разрешению на открытие огня одним нажатием кнопки. По словам ASELSAN, система также умеет самостоятельно расставлять приоритеты между несколькими целями и работать в полностью автономном режиме, когда даже решение о стрельбе принимает компьютер. Впрочем, это не какая-то революция в сфере искусственного интеллекта, ведь подобную философию десятилетиями исповедуют системы вроде американского Phalanx.

Две 35-мм пушки GÖKDENİZ стреляют снарядами, которые разрываются у цели, образуя облако осколков. Для недорогих дронов это значительно выгоднее, чем ракеты

ПВО в контейнере

Самое интересное в этой истории — даже не сам тест. На ноябрьской выставке Euronaval 2026 компания ASELSAN продемонстрировала контейнерную версию GÖKDENİZ с собственным источником питания и рабочим местом оператора. Благодаря этому система работает независимо от электроники судна, на котором она установлена. Производитель предусматривает возможность временно устанавливать её на танкеры и грузовые суда, а затем переставлять на другие. Подобную контейнерную версию получил и ракетный комплекс ПВО GÖKSUR VLS.

С точки зрения судовладельца эта идея выглядит логичной. Нет необходимости постоянно модернизировать весь флот только из-за того, что часть судов время от времени проходит через опасные воды. Для Украины эта тема тоже не абстрактна, ведь российские дроны и ракеты неоднократно атаковали гражданские суда в портах Одесской области и во время прохождения морского коридора.

Что может пойти не так

Впрочем, между успешным сбиванием дрона с борта военного корабля и аналогичной защитой обычного танкера ещё долгий путь. ASELSAN предстоит доказать эффективность именно контейнерной версии. Кроме того, возникают вопросы о допуске так вооружённых судов в иностранные порты и об ответственности за применение оружия гражданским экипажем.

Вполне возможно, что в будущем судовладельцы начнут арендовать системы ПВО так же, как оформляют дополнительную страховку на время рейса по опасным водам. И если доступ к военным технологиям станет ещё одной статьёй расходов в грузовых перевозках, последствия распространения боевых дронов в конечном итоге почувствуют на себе и обычные покупатели в магазинах.