Оригинальные часы Samsung Galaxy Watch 2018 года неожиданно обрели вторую жизнь. Для них появилась неофициальная прошивка, которая заменяет фирменную Tizen на Wear OS от Google с поддержкой ИИ-ассистента Gemini.

Автором порта стал разработчик под ником Depth118. В качестве основы он взял прошивку Wear OS 3.5 (Android 11, ядро Linux 4.19) от первых Pixel Watch. Выбор не случаен, ведь обе модели часов работают на одном и том же чипе Exynos 9110.

Судя по описанию, после перехода на новую систему работает почти всё. Сенсорный экран, обе физические кнопки, поворотный безель и режим Always-On Display функционируют в штатном режиме. Доступны Wi-Fi, Bluetooth и GPS, измерение пульса и подсчёт шагов, а также акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещённости, динамик, микрофон и беспроводная зарядка от оригинальной док-станции Samsung.

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Фирменный поворотный безель, за который владельцы так любили Galaxy Watch, работает и под Wear OS

Благодаря Wear OS часы получают доступ к сервисам Google. Их можно подключить к смартфону, получать уведомления и устанавливать приложения из Google Play. Работает и Gemini: вызвать помощника можно командой «Hey Google» или двойным нажатием аппаратной кнопки.

Однако без недостатков не обошлось. Режим глубокого сна поддерживается лишь частично, иногда могут отключаться Wi-Fi и Bluetooth, а у некоторых пользователей, судя по отзывам, перестает реагировать одна из кнопок на корпусе.

Первая версия прошивки вышла 20 ноября и доступна на GitHub. Она предназначена только для 46-миллиметровой версии Galaxy Watch с Bluetooth (SM-R800). Попытка установить её на другие модификации может превратить часы в «кирпич». При желании можно вернуться на Tizen с помощью оригинальной прошивки Samsung.