Владельцы электромобилей в Украине нередко заряжают свои машины от домашних розеток, протягивая удлинители из окон многоэтажек или частных домов. Однако когда электрический кабель пересекает тротуар или придомовую территорию, возникает вопрос безопасности пешеходов и законности такого подключения. В Украине уже зафиксированы конфликты из-за подобного способа зарядки, а одно из дел даже дошло до суда.

Показательный случай произошел в Германии. Житель города Оберурзель хотел заряжать электромобиль и подключаемый к сети гибрид от домашней электросети, проложив кабели через общественный тротуар. Мужчина предложил накрыть их специальными черно-желтыми защитными конструкциями высотой 4,3 см, однако местные власти отказали в разрешении. В феврале 2022 года административный суд Франкфурта поддержал это решение, пояснив, что даже защищенный кабель может создавать препятствия для людей в инвалидных колясках и пешеходов с ограниченной подвижностью.

В Украине уже были судебные разбирательства из-за зарядки электромобиля из квартиры

В сентябре 2026 года Голосеевский районный суд Киева рассмотрел дело № 752/11535/26, связанное с зарядкой электромобиля через удлинитель. Управляющая компания «Холд Груп» наложила на жителя жилого комплекса штраф в размере 10 000 гривен после того, как её сотрудники зафиксировали зарядку автомобиля от электросети квартиры.

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Компания сослалась на собственные правила проживания, договор с жильцом и требования пожарной безопасности. Однако суд установил, что управляющая организация не доказала конкретного нарушения нормативных требований. В частности, в акте была указана норма, касающаяся бытовых электронагревательных приборов, а не зарядки автомобиля. В результате суд обязал компанию исключить начисленные 10 000 гривен из задолженности жильца.

В то же время это решение не означает, что заряжать электромобили с помощью любых удлинителей разрешено. Суд рассматривал обоснованность конкретного договорного штрафа, а не законность прокладки кабелей по общественным тротуарам.

В других городах Украины эту проблему начали решать на местном уровне. В частности, в феврале 2025 года Тернопольский городской совет внес изменения в правила благоустройства. Они запрещают самовольную установку зарядных станций на коммунальной земле, а управляющих многоквартирных домов и ОСМД обязывают пресекать самовольную прокладку электрокабелей от жилых домов.

В июле 2026 года на эту проблему обратили внимание и в Ивано-Франковске. Заместитель городского головы Михаил Смушак сообщил о случаях зарядки автомобилей с помощью кабелей, которые жители спускают из окон и с балконов. Чиновник подчеркнул, что обычные квартирные розетки и удлинители не всегда рассчитаны на многочасовую нагрузку, поэтому существует риск перегрева, короткого замыкания и пожара.

Какие штрафы грозят владельцам электромобилей

В Украине нет отдельной общегосударственной нормы, устанавливающей фиксированный штраф именно за зарядку электромобиля с помощью кабеля, проложенного по тротуару. Однако в зависимости от обстоятельств могут применяться уже действующие положения законодательства.

Например, пункт 1.5 Правил дорожного движения запрещает создавать опасность или препятствия для движения. Если электрический кабель пересекает общественный тротуар и мешает пешеходам, такие действия могут квалифицироваться как нарушение. Статья 139 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф для граждан в размере 340 гривен за создание препятствий дорожному движению.

Кроме того, статья 152 КоАП устанавливает ответственность за нарушение правил благоустройства населенных пунктов. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 340 до 1360 гривен. Однако применение соответствующей статьи зависит от конкретных обстоятельств и местных правил.

Отдельно действуют требования пожарной безопасности. Использование самодельных удлинителей, не соответствующих требованиям к электроустановкам, запрещено. За нарушение установленных требований пожарной безопасности статья 175 КоАП предусматривает штраф для граждан от 1700 до 3400 гривен. Если же из-за опасного подключения возникнет пожар с серьезными последствиями, ответственность может быть значительно более строгой.

Как законно заряжать электромобиль возле многоэтажного дома

Украинское законодательство предусматривает возможность установки зарядных станций на придомовых территориях. Соответствующие положения были расширены законом № 2956-IX в 2023 году. В частности, ОСМД имеют право оборудовать парковочные места зарядными устройствами, определять порядок их использования и компенсации расходов на электроэнергию. Для этого необходимо надлежащим образом организовать подключение и учет потребления.

Если электромобиль паркуется на частной территории, где кабель не мешает другим людям, ситуация проще. Однако даже в таком случае электропроводка, розетки и зарядное оборудование должны соответствовать требованиям электробезопасности и пожарной безопасности.

Таким образом, само наличие домашней розетки не дает владельцу электромобиля автоматического права прокладывать кабель через общественный тротуар. Даже специальный защитный короб не гарантирует законность такого решения. Самый безопасный вариант для жителей многоэтажных домов — согласованная установка зарядной станции на парковочном месте или использование имеющейся общественной зарядной инфраструктуры.