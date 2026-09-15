Trek створила електровелосипед вагою лише 11,1 кг: запас ходу сягає 185 км

Компанія Trek оновила лінійку електричних шосейних велосипедів Domane+ SL на сезон 2027 року. Головною особливістю новинки стала надзвичайно мала маса: топовий Domane+ SL 9 AXS у розмірі ML важить приблизно 11,11 кг. Для повноцінного електровелосипеда з центральним мотором це дуже низький показник.

Для порівняння, перший електричний Domane+ 2019 року важив понад 17 кг. Таким чином за сім років Trek вдалося позбутися приблизно шести кілограмів.

Зменшення маси стало можливим не лише завдяки карбоновій рамі OCLV. Trek також відмовилася від системи IsoSpeed, яка раніше використовувалася для гасіння вібрацій. Її частково замінили широкі 35-мм шини — рама дозволяє встановлювати покришки до 40 мм — та новий карбоновий підсідельний штир.

Невеликий мотор і до 185 км ходу

Domane+ SL отримав компактний центральний мотор TQ HPR40. Він важить близько 1,17 кг, розвиває до 40 Нм крутного моменту та забезпечує потужність підтримки до 200 Вт. Сам виробник позиціонує HPR40 як систему, що має максимально природно доповнювати зусилля велосипедиста, а не перетворювати велосипед на електромопед.

Стандартний акумулятор має ємність 360 Вт·год. Trek заявляє запас ходу до 110 км. Для дорожчих версій SL 7 та SL 9 через програму Project One можна замовити батарею на 580 Вт·год, яка збільшує заявлений пробіг приблизно до 185 км, але додає близько 650 г маси. Також доступний зовнішній акумулятор на 160 Вт·год.

Ціни відповідні: у Європі Domane+ SL 6 AXS коштує від €5949 — приблизно 306 тис. грн. SL 7 AXS оцінений у €7499, або близько 386 тис. грн, а флагманський SL 9 AXS — у €8999, приблизно 463 тис. грн.

Новий Domane+ SL добре показує напрямок розвитку дорогих електровелосипедів: замість максимально потужного мотора та величезної батареї виробники намагаються зробити електричну систему настільки компактною, щоб зовні велосипед майже неможливо було відрізнити від звичайної шосейної моделі. Trek називає Domane+ SL своїм найлегшим електровелосипедом із найбільшим запасом ходу.