Електротрактор Moonrider 27 отримав сонячний дах: він може працювати тижнями без розетки

Американська GoSun та індійська Moonrider представили Moonrider 27 — компактний електричний трактор, розрахований насамперед на невеликі ферми, приватні господарства та обслуговування територій. Його головною особливістю стала сонячна панель потужністю 1,1 кВт, встановлена замість звичайного даху.

Вона постійно підзаряджає літій-залізо-фосфатний акумулятор ємністю 24 кВт·год. Це не означає, що трактор може безперервно працювати лише від сонця, однак за невеликого щоденного навантаження машина здатна довго обходитися без підключення до електромережі.

За словами розробників, якщо використовувати Moonrider лише кілька годин і залишати його на сонці між роботами, заряджання від розетки може знадобитися лише через кілька тижнів.

27 к.с. і повний привід

Moonrider 27 оснащений електродвигуном потужністю 20 кВт, або приблизно 27 к.с., та системою повного приводу. Заявлений час роботи від батареї становить близько п’яти годин.

Від звичайної мережі акумулятор можна зарядити до 80% приблизно за 2,5 години.

Важливо, що трактор не вимагає спеціального навісного обладнання. Він має стандартний задній вал відбору потужності на 540 об/хв і триточкову навіску вантажопідйомністю до 750 кг. Тому власник може використовувати звичайні косарки, культиватори та інше фермерське обладнання.

Стартова ціна Moonrider 27 становить $19 995 — приблизно 892 тис. грн за актуальним курсом. Перші поставки заплановані на початок 2027 року.

Розробники позиціонують модель не як заміну великим промисловим тракторам, а як альтернативу компактній дизельній техніці. Саме в такому режимі сонячний дах має найбільший сенс: він не забезпечує всю необхідну енергію, але може суттєво скоротити кількість підключень до зарядки.