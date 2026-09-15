Электротрактор Moonrider 27 получил солнечную крышу: он может работать неделями без розетки

Американская компания GoSun и индийская Moonrider представили Moonrider 27 — компактный электрический трактор, предназначенный в первую очередь для небольших ферм, частных хозяйств и ухода за территориями. Его главной особенностью стала солнечная панель мощностью 1,1 кВт, установленная вместо обычной крыши.

Она постоянно подзаряжает литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 24 кВт·ч. Это не означает, что трактор может непрерывно работать только от солнца, однако при небольшой ежедневной нагрузке машина способна долго обходиться без подключения к электросети.

По словам разработчиков, если использовать Moonrider всего несколько часов и оставлять его на солнце между работами, зарядка от розетки может понадобиться лишь через несколько недель.

27 л.с. и полный привод

Moonrider 27 оснащён электродвигателем мощностью 20 кВт, или примерно 27 л.с., и системой полного привода. Заявленное время работы от аккумулятора составляет около пяти часов.

От обычной розетки аккумулятор можно зарядить до 80 % примерно за 2,5 часа.

Важно, что трактор не требует специального навесного оборудования. Он оснащён стандартным задним валом отбора мощности на 540 об/мин и трёхточечной навеской грузоподъёмностью до 750 кг. Поэтому владелец может использовать обычные косилки, культиваторы и другое сельскохозяйственное оборудование.

Стартовая цена Moonrider 27 составляет 19 995 долларов — примерно 892 тыс. гривен по текущему курсу. Первые поставки запланированы на начало 2027 года.

Разработчики позиционируют эту модель не как замену крупным промышленным тракторам, а как альтернативу компактной дизельной технике. Именно в таком режиме солнечная крыша имеет наибольший смысл: она не обеспечивает всю необходимую энергию, но может существенно сократить количество подключений к зарядке.