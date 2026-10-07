HMD готує планшет у стилі Nokia Lumia. Slate Tab 5G отримає екран 90 Гц і велику батарею

HMD може знову зіграти на ностальгії за Nokia Lumia. Компанія готує планшет Slate Tab 5G, дизайн якого нагадує Lumia 2520. Новинка очікується у двох яскравих кольорах — синьому та помаранчевому, проте ціна й дата виходу поки невідомі.

За попередніми даними, планшет отримає 10,6-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю 2000 × 1200 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. Екран захищатиме скло Gorilla Glass 3. Для відеодзвінків передбачена фронтальна камера на 8 Мп, а на задній панелі розміщений модуль на 13 Мп.

Усередині очікується Snapdragon 7s Gen 2 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS на 128 ГБ. Місткість акумулятора становитиме 9250 мА·год, потужність заряджання — 30 Вт. Даних про тривалість роботи поки немає, тому оцінювати автономність лише за розміром батареї зарано.

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Набір підключень виглядає різноманітним: окрім 5G, зазначені Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 та NFC. Залишили й окремий 3,5-мм роз’єм для дротових навушників.

На нижній грані помітні контактні роз’єми POGO. Вони можуть призначатися для клавіатури або інших аксесуарів, але їхнє точне призначення ще не підтверджене. Якщо HMD запропонує клавіатуру, планшет можна буде розглядати й для роботи з текстами, поштою та документами.

Поки Slate Tab 5G привертає увагу насамперед знайомим дизайном і поєднанням великої батареї з мобільним зв’язком. Наскільки привабливою буде ця пропозиція, залежатиме від ціни та умов програмної підтримки, які ще належить розкрити.