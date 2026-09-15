Galaxy S27 Ultra може втратити одну з камер: Samsung залишить лише 5-кратний телевик

Samsung Galaxy S27 Ultra, який має стати головним флагманом компанії у 2027 році, може зберегти перископічну камеру попередніх поколінь. Відомий інсайдер Ice Universe спростував нещодавні повідомлення про перехід Samsung на новий телефотомодуль із 4-кратним оптичним наближенням.

За його інформацією, Galaxy S27 Ultra залишиться з 5-кратним перископічним телеоб’єктивом та сенсором формату 1/2,52 дюйма. Подібне рішення Samsung використовує вже кілька поколінь своїх флагманів Ultra.

Раніше з’являлася інша інформація. Стверджувалося, що Samsung тестує 50-Мп телефотокамеру з оптичним наближенням 4x і значно більшим сенсором формату 1/1,9 дюйма. Такий модуль мав би захоплювати більше світла та потенційно забезпечити кращу якість нічних фотографій і портретів.

Однак Ice Universe назвав ці повідомлення неправдивими.

При цьому система камер Galaxy S27 Ultra все одно може серйозно змінитися. За попередніми витоками, Samsung розглядає відмову від окремої 3-кратної телефотокамери. У такому випадку 5x-перископ може залишитися єдиним спеціалізованим модулем для оптичного наближення, а проміжні значення зуму смартфон отримуватиме за допомогою основної камери та цифрового кадрування.

Для користувачів це неоднозначна зміна. З одного боку, 5-кратний оптичний зум добре підходить для зйомки віддалених об’єктів. З іншого — збереження сенсора 1/2,52 дюйма означає, що помітного апаратного прориву в цій камері може не відбутися.

Поки що всі ці дані залишаються витоками. Samsung офіційно не розкривала характеристики Galaxy S27 Ultra, а до презентації смартфона ще кілька місяців, тому фінальна конфігурація камер теоретично може змінитися.