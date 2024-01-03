Битва титанів: хто перемігу у протистоянні RX 7900 XTX та GeForce RTX 4090

Флагманські графічні прискорювачі порівнювали з роздільною здатністю 1080, 2K і 4K, з RT і без, а також з увімкненими технологіями апскейлінгу FSR і DLSS.

Автор YouTube-каналу Hardware Unboxed опублікував перше у 2024 році відео, присвячене порівнянню топових відеокарт AMD і NVIDIA в реаліях сьогодення, коли Radeon RX 7900 XTX коштує менше ніж $1000, а за GeForce RTX 4090 просять близько $2000.

Порівняння проводилося в 1080, 2K і 4K у нативній роздільній здатності, з трасуванням променів і з увімкненими DLSS і FSR.

У нативі в 1080p RTX 4090 на 12% швидший, у 2K – на 18%, у 4K – на 21%. Якщо ввімкнути RT, то в 1080p перевага RTX 4090 зростає до 22%, у 2K – до 28%, у 4K – до 34%. З апскейлерами різниця на користь GeForce RTX 4090 склала 27%, 33% і 42% у 1080p, 2K і 4K відповідно.

GeForce RTX 4090, що очікувано, швидше, приблизно на 30%. Але коштує більш ніж удвічі більше. За співвідношенням ціна/швидкість Radeon RX 7900 XTX лідер.