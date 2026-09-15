NVIDIA представила RTX PRO 5500 з 84 ГБ пам’яті: за характеристиками вона близька до RTX 5090

NVIDIA без гучної презентації додала до своєї професійної лінійки відеокарту RTX PRO 5500 Blackwell Workstation Edition. Новинка зайняла місце між RTX PRO 5000 і флагманською RTX PRO 6000, але за окремими характеристиками значно ближча саме до старшої моделі.

Головною особливістю стала пам’ять: карта отримала одразу 84 ГБ GDDR7 із підтримкою ECC. NVIDIA заявляє пропускну здатність 1398 ГБ/с. Такий обсяг розрахований не на ігри, а на великі ШІ-моделі, складні 3D-сцени, симуляції, наукові обчислення та професійну роботу з відео.

За неофіційними технічними даними, RTX PRO 5500 має 21 760 ядер CUDA — стільки ж, скільки у GeForce RTX 5090. Проте професійна модель відрізняється насамперед величезним обсягом пам’яті, підтримкою ECC і спеціалізованими можливостями для робочих станцій.

Карта побудована на архітектурі Blackwell і оснащена тензорними ядрами п’ятого покоління та RT-ядрами четвертого покоління. Також передбачені три блоки NVENC дев’ятого покоління і три NVDEC шостого покоління для роботи з відео.

Ще одна цікава функція — Multi-Instance GPU. Вона дозволяє поділити одну RTX PRO 5500 на дві ізольовані віртуальні GPU, кожна з яких отримає до 42 ГБ пам’яті. Це особливо корисно для серверних і корпоративних систем.

Максимальне енергоспоживання сягає 600 Вт. NVIDIA пропонує повітряне охолодження, а для формату RXM також передбачене рідинне. Підключення здійснюється через PCIe 5.0 x16, а для моніторів доступні до чотирьох DisplayPort 2.1b.

Ціну та точну дату початку продажів NVIDIA поки не оголосила. На офіційному сайті RTX PRO 5500 все ще позначена як «Coming Soon», а частина специфікацій має попередній статус.