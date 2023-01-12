Samsung Galaxy S23 Ultra отримає потужну камеру зі 150-кратним зумом
Хоча прем’єра Galaxy S23 ще попереду, у мережі вже вистачає витоків про представників нової S-серії, зокрема моделі S23 Ultra. Топовий флагман запропонує функцію, якої ще немає в жодному смартфоні конкурентів.
Запуск нових флагманів не за горами
Galaxy Unpacked 2023, безумовно, є однією з найочікуваніших технологічних подій цієї зими. Захід відбудеться 1 лютого, тож чекати новинок залишилося недовго.
Samsung Galaxy S23 Ultra збереже дизайн минулого покоління, але здивує сучасними камерами. Смартфон отримає потужний телеоб’єктив з оптикою Gen4, яка має змінне значення діафрагми від f/2.5 до f/2.9, а також може робити фотографії зі 150-кратним збільшенням! Зум буде на 50% потужніший, ніж у S22 Ultra, який наближає фотографії у 100 разів.
Тут варто відзначити, що на ринку вже доступні смартфони з камерами, що забезпечують 120-кратний цифровий зум. Це, наприклад, моделі Xiaomi 12S Ultra та Xiaomi Mi 10 Ultra.
У мережі також ходять чутки про те, що Xiaomi Mi 13 Ultra має запропонувати своїм користувачам камеру із 200-кратним цифровим зумом. Це значно перевершить плани Samsung, проте корейці випустять Galaxy S23 Ultra вже за кілька тижнів, тоді як наступний флагман Xiaomi вийде як мінімум через півроку.
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