Королівський флот Британії отримає лазерну зброю до 2027 року

Королівський військово-морський флот Великої Британії очікує модернізація, оскільки Міністерство оборони (МО) оголосило про плани оснастити бойові кораблі лазерною зброєю DragonFire до 2027 року. Це розгортання, спочатку заплановане на 2032 рік, було прискорене завдяки новій моделі оборонних закупівель.

DragonFire має такі можливості:

Завдяки точній стрільбі (потрапляння в монету з відстані в кілометр) і низьким експлуатаційним витратам (10 фунтів стерлінгів за постріл) DragonFire є економічно ефективним засобом захисту від повітряних загроз, як-от дрони і ракети.

На відміну від традиційної зброї, DragonFire використовує лазерний промінь, забезпечуючи практично необмежений “магазин” за умови наявності надійного джерела живлення.

Нещодавні події наочно демонструють “обмеженість традиційної зброї”, пише The Aviationist. Дорогі ракети часто використовуються для знищення набагато дешевших безпілотників і крилатих ракет, що призводить до проблем із поповненням запасів боєприпасів. DragonFire усуває цю проблему завдяки “необмеженому” запасу лазерних боєприпасів.