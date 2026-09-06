Електровелосипед сам заряджається від сонця: Phosgo Go5 отримав сонячні панелі просто в колесах

Ідея заряджати електротранспорт безпосередньо від сонця давно виглядає привабливо, але у випадку автомобілів площі кузова зазвичай недостатньо для отримання значної кількості енергії. Для електровелосипеда, якому потрібно у десятки разів менше електрики, ситуація зовсім інша. Phosgo Go5 перетворює на сонячну електростанцію власні колеса.

На передньому та задньому колесах встановлено по два круглі фотоелектричні модулі. Разом вони мають заявлену пікову потужність 200 Вт. Панелі захищені шаром ETFE та мають стійкість до ударів рівня IK05. При цьому вони не замінюють спиці, а кріпляться з обох боків колеса, тому за необхідності їх можна демонтувати.

Енергія передається через спеціальну струмопровідну втулку до MPPT-контролера. Коли велосипед стоїть на сонці, система заряджає акумулятор. Під час руху сонячна енергія допомагає живити електропривід і таким чином уповільнює розряд батареї.

200 Вт є лише піковим показником

Очікувати постійних 200 Вт не варто. Реальна продуктивність залежить від погоди, пори року, положення велосипеда та кута падіння сонячних променів.

Під час одного з тестів Go5 Ultra залишили на сонці приблизно на чотири години. Заряд його батареї ємністю 720 Вт·год збільшився з 53% до 73%. Це приблизно 144 Вт·год отриманої енергії, або в середньому лише 36 Вт протягом тесту.

Однак для велосипеда навіть цього достатньо. За витрати близько 5 Вт·год на кілометр отриманої енергії вистачає приблизно на 29 км поїздки.

Сам виробник заявляє обережніший показник — до 17 миль, або близько 27 км додаткового запасу ходу на день за сприятливого освітлення. У теоретичному сценарії, коли власник щодня проїжджає близько 32 км і залишає велосипед на сонці, Go5 Ultra може потребувати заряджання від розетки лише приблизно раз на місяць.

Для української осені чи зими такий результат, звичайно, буде значно скромнішим.

Є дві версії

Базовий Go5 Pro оснащується батареєю на 480 Вт·год, тоді як Go5 Ultra отримав 720 Вт·год. Велосипед має центральний двигун Bafang, гідравлічні дискові гальма, 110-мм амортизаційну вилку, GPS, Bluetooth і 4G. Через застосунок можна відстежувати місцеперебування велосипеда та активувати протиугінні функції.

Є й очевидний недолік — маса близько 30–31 кг. Крім того, великі панелі на колесах потенційно збільшують вплив бокового вітру. Phosgo стверджує, що перевірила конструкцію за сильного вітру, однак повноцінні незалежні випробування тут були б значно переконливішими.

На Indiegogo Go5 Pro зараз пропонують за $1899 — близько 84,5 тис. грн, а Go5 Ultra — за $2499, або приблизно 111 тис. грн. Майбутні роздрібні ціни заявлені на рівні $2799 та $3799 відповідно. Перша серійна партія має піти у виробництво у вересні, а постачання учасникам кампанії заплановане на листопад 2026 року.

Phosgo Go5 навряд чи повністю позбавить власника від розетки. Але сама можливість щодня безкоштовно повертати частину витраченої енергії робить сонячні панелі значно практичнішою технологією для електровелосипеда, ніж для більшості електромобілів.