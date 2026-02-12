BMW оголошує масштабне відкликання авто через загрозу пожежі: у списку — популярні моделі

Німецький автогігант BMW розпочав глобальну кампанію з відкликання сотень тисяч автомобілів через виявлений дефект стартера, який може призвести до займання транспортного засобу. За інформацією видання Handelsblatt, проблема є серйозною і стосується широкого спектра моделей.

Профільний журнал kfz-Betrieb оцінює кількість дефектних машин у 575 тисяч одиниць, хоча сам автовиробник поки що офіційно не підтвердив точну цифру, обмежившись формулюванням про «кількасот тисяч» постраждалих авто.

Технічне розслідування показало, що магнітний вимикач стартера може зазнавати критичного зносу після багаторазових запусків двигуна. Це, своєю чергою, загрожує коротким замиканням та локальним перегрівом компонентів. У компанії попередили: у найгіршому випадку дефект може спричинити пожежу просто під час роботи автомобіля. Водіям радять бути пильними і звертати увагу на появу диму або специфічного запаху горілого під час руху чи після виходу з салону.

До переліку проблемних моделей потрапили BMW 2 серії Coupe, різні варіації 3-ї, 4-ї та 5-ї серій, 6-ї серії Gran Turismo, представницькі седани 7-ї серії, а також кросовери X4, X5, X6 та родстери Z4. Варто зазначити, що це вже не перша технічна неприємність для баварців за останній час: восени 2024 року концерн був змушений відкликати 1,15 млн машин через несправність інтегрованої гальмівної системи, а у 2019 році розв’язував проблеми з корозією електропроводки на пів мільйона авто.