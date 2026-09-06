Электровелосипед заряжается от солнца: Phosgo Go5 получил солнечные панели, встроенные прямо в колеса

Идея заряжать электротранспорт непосредственно от солнца давно кажется привлекательной, но в случае с автомобилями площади кузова обычно недостаточно для получения значительного количества энергии. Для электровелосипеда, которому требуется в десятки раз меньше электроэнергии, ситуация совсем иная. Phosgo Go5 превращает свои колеса в солнечную электростанцию.

На переднем и заднем колесах установлено по два круглых фотоэлектрических модуля. В сумме они имеют заявленную пиковую мощность 200 Вт. Панели защищены слоем ETFE и обладают ударопрочностью уровня IK05. При этом они не заменяют спицы, а крепятся с обеих сторон колеса, поэтому при необходимости их можно демонтировать.

Энергия передается через специальную токопроводящую втулку к MPPT-контроллеру. Когда велосипед стоит на солнце, система заряжает аккумулятор. Во время движения солнечная энергия помогает питать электропривод и тем самым замедляет разряд батареи.

200 Вт — это лишь пиковое значение

Не стоит рассчитывать на постоянную мощность в 200 Вт. Реальная мощность зависит от погоды, времени года, положения велосипеда и угла падения солнечных лучей.

Во время одного из тестов Go5 Ultra оставили на солнце примерно на четыре часа. Заряд его батареи ёмкостью 720 Вт·ч увеличился с 53% до 73%. Это примерно 144 Вт·ч полученной энергии, или в среднем всего 36 Вт в течение теста.

Однако для велосипеда даже этого достаточно. При расходе около 5 Вт·ч на километр полученной энергии хватает примерно на 29 км поездки.

Сам производитель указывает более осторожную цифру — до 17 миль, или около 27 км дополнительного запаса хода в день при хорошем освещении. В теоретическом сценарии, когда владелец ежедневно проезжает около 32 км и оставляет велосипед на солнце, Go5 Ultra может нуждаться в зарядке от розетки лишь примерно раз в месяц.

Для украинской осени или зимы такой результат, конечно, будет гораздо скромнее.

Существуют две версии

Базовая версия Go5 Pro оснащена аккумулятором емкостью 480 Вт·ч, тогда как Go5 Ultra получил аккумулятор емкостью 720 Вт·ч. Велосипед оснащен центральным двигателем Bafang, гидравлическими дисковыми тормозами, 110-мм амортизационной вилкой, GPS, Bluetooth и 4G. Через приложение можно отслеживать местонахождение велосипеда и активировать противоугонные функции.

Есть и очевидный недостаток — вес около 30–31 кг. Кроме того, большие панели на колесах потенциально усиливают воздействие бокового ветра. Phosgo утверждает, что проверила конструкцию при сильном ветре, однако полноценные независимые испытания в данном случае были бы гораздо более убедительными.

На Indiegogo Go5 Pro сейчас предлагается по цене $1899 — около 84,5 тыс. грн, а Go5 Ultra — по цене $2499, или примерно 111 тыс. грн. Будущие розничные цены заявлены на уровне $2799 и $3799 соответственно. Первая серийная партия должна поступить в производство в сентябре, а поставки участникам кампании запланированы на ноябрь 2026 года.

Phosgo Go5 вряд ли полностью избавит владельца от необходимости подключаться к розетке. Но сама возможность ежедневно бесплатно восстанавливать часть потраченной энергии делает солнечные панели гораздо более практичной технологией для электровелосипеда, чем для большинства электромобилей.