Роками їздять без поломок: названо найнадійніші преміальні кросовери на ринку

Купівля преміального кросовера обіцяє високий рівень комфорту, сучасні технології та потужні двигуни. Водночас складна конструкція таких автомобілів може обернутися дорогим ремонтом. Британське видання What Car? спільно з компанією MotorEasy провело масштабне дослідження надійності автомобілів, яке дозволило визначити найкращі та найпроблемніші моделі люксового сегмента.

У межах дослідження What Car? Reliability Survey експерти зібрали відповіді 29 967 автовласників і проаналізували надійність 199 моделей від 31 виробника. Респондентів запитували про несправності протягом попередніх двох років, тривалість ремонту та витрати на усунення проблем. Середній показник надійності автомобілів люксового класу становив 92,3%, хоча приблизно 24% машин цієї категорії мали певні несправності.

Найнадійніші преміальні кросовери

Перше місце посів Lexus RX четвертого покоління, який випускався з 2016 до 2022 року. Його рейтинг надійності становив 97,9%. Лише 7% опитаних власників цієї моделі повідомили про несправності. Найчастіше проблеми стосувалися кузовних елементів, кондиціонера та допоміжної електроніки. При цьому всі автомобілі залишалися придатними до експлуатації, а ремонт займав не більше одного дня.

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Друге місце дісталося BMW X5 покоління G05 у бензинових і плагін-гібридних версіях. Автомобіль отримав 96,2%, продемонструвавши значно кращі результати порівняно з дизельними модифікаціями. Замикає трійку Range Rover Sport попереднього покоління з показником 94,9%. Попри репутацію британської марки, ця модель виявилася однією з найнадійніших у своєму класі.

Рейтинг надійності преміальних кросоверів

Місце Модель Рейтинг надійності 1 Lexus RX (2016–2022) 97,9% 2 BMW X5 бензин / PHEV (від 2018 р.) 96,2% 3 Range Rover Sport (2014–2022) 94,9% 4 Land Rover Defender (від 2020 р.) 94,6% 5 Range Rover Sport (від 2022 р.) 94,2% 6 Range Rover (2013–2022) 94,1% 7 Volvo XC90 (від 2015 р.) 90,9% 8 BMW X5 дизель (від 2018 р.) 87,2% 9 Mercedes-Benz EQC (2019–2024) 86,5% 10 Jaguar I-Pace (2018–2024) 86,0% 11 Land Rover Discovery (від 2017 р.) 84,9% 12 Audi e-tron (2019–2022) 84,4% 13 Porsche Cayenne (від 2018 р.) 84,2% 14 Mercedes-Benz GLE (від 2019 р.) 82,0% 15 BMW iX (від 2021 р.) 81,0% 16 Audi Q7 (від 2015 р.) 78,6%

Важливо розуміти, що відсотковий рейтинг не означає частку автомобілів, які жодного разу не ламалися. Підсумкова оцінка враховує не лише кількість несправностей, а й тривалість ремонту та фінансові витрати власників. Тому навіть автомобіль із високим рейтингом може потребувати дорогого обслуговування.

Чому бензиновий BMW X5 надійніший за дизельний

Одним із найцікавіших результатів дослідження стала суттєва різниця між модифікаціями BMW X5. Серед власників бензинових і плагін-гібридних версій про несправності повідомили приблизно 14%, тоді як серед власників дизельних автомобілів — 40%.

Крім того, 57% несправних бензинових і гібридних X5 ремонтували протягом одного дня. У дизельних версій цей показник становив лише 11%, а половина автомобілів перебувала в сервісних центрах понад тиждень. Найпоширенішими проблемами дизелів виявилися несправності кузовних елементів, вихлопної системи та двигуна.

Британські експерти також відзначили покращення надійності Land Rover Defender. Автомобіль отримав 94,6%, хоча 22% власників повідомляли про певні несправності. Найчастіше вони стосувалися двигуна та електронних систем. Водночас понад половина автомобілів, які потребували ремонту, залишалися в майстернях більш ніж на тиждень.

Які преміальні кросовери виявилися найпроблемнішими

Найнижчу оцінку серед 16 моделей отримав Audi Q7 — 78,6%. Несправності виникали у 47% автомобілів, а найчастіше власники скаржилися на електроніку, двигун і вихлопну систему. Особливо неприємним виявився фінансовий аспект: 29% власників, чиї автомобілі потребували ремонту, заплатили за нього понад 1500 фунтів стерлінгів.

Серед електромобілів найбільше проблем зафіксували у BMW iX, який набрав 81%. Приблизно третина власників повідомила про несправності, а серед найпоширеніших причин називали тягову батарею, електродвигун та мультимедійну систему. У 62% випадків автомобілі з несправностями не могли продовжувати рух до завершення ремонту.

Mercedes-Benz EQC та Jaguar I-Pace також опинилися в нижній частині рейтингу. У цих моделях особливу увагу привернули проблеми з високовольтними акумуляторами та електричними компонентами.

На що звернути увагу під час купівлі вживаного кросовера

Модель Що перевірити перед купівлею Lexus RX Кузов, кондиціонер, допоміжну електроніку BMW X5 бензин / PHEV Двигун, коробку передач, кузов BMW X5 дизель Двигун, вихлопну систему, електроніку Range Rover Sport Гальмівну систему, двигун, мультимедіа Land Rover Defender Двигун, електронні системи, мультимедіа Mercedes-Benz EQC Тягову батарею, електропривід, електроніку Jaguar I-Pace Високовольтну та 12-вольтову батареї Audi Q7 Електроніку, двигун, вихлопну систему BMW iX Тягову батарею, електродвигун, мультимедіа

Результати дослідження показують, що висока ціна та престиж марки не гарантують безпроблемної експлуатації. Особливо важливо звертати увагу на конкретне покоління автомобіля, тип силової установки та історію обслуговування.

Водночас рейтинг побудований на досвіді британських автовласників, тому не відображає безпосередньо українські умови експлуатації, якість місцевого сервісу чи вартість ремонту. Для покупців вживаних автомобілів він може бути корисним орієнтиром, але не замінює комплексної технічної діагностики перед придбанням.