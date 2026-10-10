«Зелёные» АТБ существуют, но мало кто их видел. Чем они отличались от «синих» и «чёрных» магазинов

АТБ давно стало частью повседневной жизни украинцев, и большинство привыкло к двум цветам его фасадов — синему и черному. Однако за годы работы сеть опробовала и другие форматы, о которых многие даже не слышали. Один из них получил неофициальное название «зеленые» АТБ.

Что такое «зеленые» АТБ

Речь идет об экспериментальных магазинах АТБ Express, фасады которых оформлены в зеленых тонах. Они задумывались как точки «рядом с домом», где можно быстро купить самое необходимое, не тратя много времени.

Сеть хотела объединить в них привычную для дискаунтера экономию с дополнительными услугами, которых на тот момент в обычных магазинах ещё не было. Среди них были собственная выпечка, кофейные зоны, свежее мясо и овощи, а также быстрые покупки «на ходу». То есть АТБ Express должен был стать чем-то средним между классическим дискаунтером и современным городским магазином.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Первые такие магазины открылись примерно в 2018 году, в частности в Днепре и Запорожье. Однако их было очень мало, тогда как обычных АТБ по стране тысячи. Именно поэтому, как отмечает ТСН, этот формат остался малоизвестным, и у большинства покупателей просто не было возможности увидеть «зеленый» магазин в своём городе.

Чем отличаются «синие» и «черные» АТБ

«Синие» магазины — это классический формат сети. Обычно они небольшие, со стандартным ассортиментом и без дополнительных удобств, таких как кофемашины или кассы самообслуживания.

Примерно с 2017 года АТБ начала открывать «чёрные» супермаркеты с тёмным фасадом и современным минималистичным дизайном. Они более просторные, имеют лучшее освещение и более удобную планировку. Именно в них появляются выпечка, кофейные точки и кассы самообслуживания, а премиальные собственные бренды сети, такие как De Luxe, представлены шире. По данным Forbes, которые приводят украинские СМИ, новый формат также снизил операционные расходы, ведь в залах установлено энергосберегающее оборудование, стены утеплены, а тепло от холодильников используется для обогрева. Доля «чёрных» магазинов с годами растёт, а часть «синих» постепенно реконструируется.

Важно, что цены на одни и те же товары не зависят от цвета фасада. Разница возможна разве что между регионами, и она, как правило, невелика.

Что случилось с «зелеными» магазинами

В настоящее время формат АТБ Express фактически не развивается. Сеть сосредоточилась на «синих» и модернизированных «черных» магазинах. Впрочем, эксперимент не прошел даром. Часть идей, которые тестировали в «зеленых» АТБ, в частности выпечку и кофе, со временем перенесли в стандартные супермаркеты.

Эксперименты с форматами продолжаются. 15 июля в Киеве на улице Машиностроительной открылся «серый» АТБ. Впрочем, в компании пояснили, что он не имеет принципиальных отличий в ассортименте или работе. Это компактный магазин с другим цветовым решением, и со временем такие могут появиться в других городах.