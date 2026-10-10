«Зелені» АТБ існують, але мало хто їх бачив. Чим вони відрізнялися від «синіх» і «чорних» магазинів

АТБ давно стало частиною повсякденного життя українців, і більшість звикла до двох кольорів його фасадів, синього та чорного. Проте за роки роботи мережа випробувала й інші формати, про які багато хто навіть не чув. Один із них отримав неофіційну назву «зелені» АТБ.

Що таке «зелені» АТБ

Йдеться про експериментальні магазини АТБ Express, фасади яких оформили в зелених кольорах. Задумувалися вони як точки «біля дому», де можна швидко купити найнеобхідніше, не витрачаючи багато часу.

Мережа хотіла поєднати в них звичну для дискаунтера економію з додатковими сервісами, яких на той момент у звичайних магазинах ще не було. Серед них були власна випічка, кавові зони, свіжі м’ясо та овочі, а також швидкі покупки «на ходу». Тобто АТБ Express мав стати чимось середнім між класичним дискаунтером і сучасним міським магазином.

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Перші такі точки відкрили приблизно 2018 року, зокрема в Дніпрі та Запоріжжі. Проте їх було дуже мало, тоді як звичайних АТБ по країні тисячі. Саме тому, як зазначає ТСН, формат лишився маловідомим, і більшість покупців просто не мала нагоди побачити «зелений» магазин у своєму місті.

Чим відрізняються «сині» та «чорні» АТБ

«Сині» магазини це класичний формат мережі. Зазвичай вони невеликі, зі стандартним асортиментом і без додаткових зручностей на кшталт кавових апаратів чи кас самообслуговування.

Приблизно з 2017 року АТБ почала відкривати «чорні» супермаркети з темним фасадом і сучасним мінімалістичним дизайном. Вони просторіші, мають краще освітлення та зручніше планування. Саме в них з’являються випічка, кава-поїнти та каси самообслуговування, а преміальні власні марки мережі на кшталт De Luxe представлені ширше. За даними Forbes, які наводять українські медіа, новий формат ще й знизив операційні витрати, адже в залах стоїть енергозберігаюче обладнання, стіни утеплені, а тепло від холодильників використовують для обігріву. Частка «чорних» магазинів з роками зростає, а частину «синіх» поступово реконструюють.

Важливо, що ціни на ті самі товари від кольору фасаду не залежать. Різниця можлива хіба що між регіонами, і вона зазвичай невелика.

Що сталося із «зеленими» магазинами

Нині формат АТБ Express фактично не розвивається. Мережа зосередилася на «синіх» і модернізованих «чорних» магазинах. Утім, експеримент не минув дарма. Частину ідей, які тестували в «зелених» АТБ, зокрема випічку та каву, з часом перенесли до стандартних супермаркетів.

Експерименти з форматами тривають і далі. 15 липня в Києві на вулиці Машинобудівній відкрили «сірий» АТБ. Утім, у компанії пояснили, що він не має принципових відмінностей в асортименті чи роботі. Це компактний магазин з іншим кольоровим рішенням, і з часом такі можуть з’явитися в інших містах.