В обмінники вже пізно: відомий курс долара до 13 лютого

Минулого тижня пропозиція долара на міжбанку значно перевищила попит на нього, через що зазвичай стабільна валюта США різко пішла на спад. Вартість «зеленого» впала аж на 37 коп, до 28,15 грн/дол. Та експерти стверджують, що це ще не кінець й на поточному тижні долар продовжить стрімке падіння.





Укріпленню гривні та здешевленню долара у відношенні до неї посприяла стабілізація політичної ситуації. Напруга спала й інвестори трохи «розслабилися». Вони більше не вбачають у Росії реальної загрози для української економіки, тож відтік коштів з українських ОВДП дещо ослаб.

Зниження курсу долара в Україні обумовлене й тим, що український бізнес зараз саме сплачує податки за минулий рік. Тож підприємці, зокрема експортери, конвертують свою виручку у доларах в національну валюту. Пропозиція «американця» на міжбанку збільшується, відповідно він втрачає у ціні.

Дія усіх цих факторів призвела до зниження вартості долара в Україні більш ніж на 2%. І це лише за період з 31 січня до 4 лютого. Тим часом український Мінфін вже дав прогноз на поведінку основних валют до кінця поточного тижня. За даними держструктури до п’ятниці 11 лютого гривня ще впевненіше стане на ноги, а долар продовжить свій низхідний рух.

Динамічна зміна курсу торкнеться не лише долара, але також єдиної європейської валюти. Отож на неділю 13 лютого Мінфін прогнозує наступні ставки:

долар у банках вартуватиме 27,8 грн/дол, а у приватних обмінниках 27,85 грн/дол;

євро буде коштувати 31,7 грн/євро у банках, та 31,8 грн/євро у приватних обмінниках.

Тож бігти до банків та обмінників, й скуповувати іноземну валюту наразі не найкраща ідея. Адже з таким стрімким падінням курсу долара та євро ви ризикуєте втратити суттєву частину своїх заощаджень.

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