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Топ-10 найпотужніших смартфонів у квітні 2022 року

02.05.2022
1 хвилина на прочитання
Nubia Red Magic 3S

Квітень закінчився, і творці популярного бенчмарку AnTuTu назвали найпотужніші смартфони на операційній системі Android. Актуальний Топ-10.


На першому місці опинився геймерський Black Shark 5 Pro від Xiaomi. У смартфона Snapdragon 8 Gen 1, 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач ємністю 512 ГБ. Друга позиція також за смартфоном для гравців – це Red Magic 7 Pro від Nubia. Замикає трійку лідерів ще одна ігрова модель Lenovo Legion Y90.

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Весь топ-10 виглядає так:

  1. Black Shark 5 Pro (Snapdragon 8 Gen 1, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-пам’яті);
  2. Red Magic 7 Pro (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-пам’яті);
  3. Lenovo Legion Y90 (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-пам’яті);
  4. vivo X80 (Dimensity 9000, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-пам’яті);
  5. iQOO 9 (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-пам’яті);
  6. iQOO 9 Pro (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-пам’яті);
  7. vivo X Note (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-пам’яті);
  8. iQOO Neo6 (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-пам’яті);
  9. Xiaomi 12 Pro (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-пам’яті);
  10. realme GT2 Pro (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-пам’яті).

Як бачимо, у топі лише один смартфон із Dimensity 9000 від MediaTek. Це vivo X80. Всі інші аксесуари оснащені Snapdragon 8 Gen 1 від Qualcomm.

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02.05.2022
1 хвилина на прочитання
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