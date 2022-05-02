Топ-10 найпотужніших смартфонів у квітні 2022 року

Квітень закінчився, і творці популярного бенчмарку AnTuTu назвали найпотужніші смартфони на операційній системі Android. Актуальний Топ-10.





На першому місці опинився геймерський Black Shark 5 Pro від Xiaomi. У смартфона Snapdragon 8 Gen 1, 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач ємністю 512 ГБ. Друга позиція також за смартфоном для гравців – це Red Magic 7 Pro від Nubia. Замикає трійку лідерів ще одна ігрова модель Lenovo Legion Y90.

Весь топ-10 виглядає так:

Black Shark 5 Pro (Snapdragon 8 Gen 1, 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-пам’яті); Red Magic 7 Pro (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-пам’яті); Lenovo Legion Y90 (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-пам’яті); vivo X80 (Dimensity 9000, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-пам’яті); iQOO 9 (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-пам’яті); iQOO 9 Pro (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-пам’яті); vivo X Note (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-пам’яті); iQOO Neo6 (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-пам’яті); Xiaomi 12 Pro (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-пам’яті); realme GT2 Pro (Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флеш-пам’яті).

Як бачимо, у топі лише один смартфон із Dimensity 9000 від MediaTek. Це vivo X80. Всі інші аксесуари оснащені Snapdragon 8 Gen 1 від Qualcomm.