Нові процесори AMD оснастяться старою відеокартою

Інсайдер під ніком Kepler, «покопавшись» у драйверах AMD, виявив цікаву інформацію про «червоні» мобільні процесори наступного покоління. Згідно з його знахідкою, ноутбуки, міні-ПК та портативні консолі на базі майбутніх чіпів можуть розчарувати своїх покупців.

Відповідно до джерела, ідентифікатор GfxIp12, що асоціюється з RDNA 4, має коментар dGPU only – тобто нові графічні ядра на базі цієї мікроархітектури, ймовірно, призначені лише для дискретних відеокарт. З цього можна дійти невтішного висновку, що наступне сімейство мобільних чіпів під назвою Medusa Point (Zen 6) може отримати вбудовану графіку на базі вже відомої архітектури RDNA 3.5 без підтримки алгоритму масштабування FSR 4.

За інформацією Wccftech, компанія, найімовірніше, пропустить «вбудовану» RDNA 4, щоб через покоління представити графіку UDNA. Це більш значне оновлення, яке покликане допомогти компанії конкурувати з екосистемою NVIDIA CUDA.