Біл Гейтс розрив своє ставлення до чипування людей

Білл Гейтс, який заснував і тривалий час керував корпорацією Microsoft, у бесіді з авторами подкасту The Rest Is Politics висловився на тему популярної теорії змови про чипування людства. За його словами, у його плани встановлення чіпів у тіла людей ніколи не входило.

За словами мільярдера, це всього лише чутки і найпопулярніша теорія змови, пов’язана з його ім’ям.

Він також пожартував на тему того, що йому приписують чипування за допомогою вакцинації від COVID-19, а ще звинувачують в організації стеження. Причому є люди, які висловлюються про це просто на вулиці.

Трапляються навіть випадки, коли дивні чоловіки і жінки підходять до нього і починають звинувачувати. На що 68-річний Білл Гейтс відповідає: “Ви справді думаєте, що я так проводжу свій час, відстежуючи вас? Навіщо мені знати, де ви перебуваєте?”.