Стали відомі “закриті” характеристики iPhone 15

Минулого тижня Apple представила нове покоління iPhone 15. За багатьма параметрами базові моделі наздогнали минулорічних «профі», а флагманські iPhone 15 Pro від них серйозно відірвалися – девайси отримали новий чіпсет Apple A17 Pro, титановий корпус, кнопку, що налаштовується, і якісніші камери.

Apple традиційно тримає в секреті обсяг оперативної пам’яті, швидкість зарядки та ємність акумулятора iPhone 15. Але точні характеристики проникли в мережу ще до того, як новинки надійшли у продаж.

Скільки оперативної пам’яті в iPhone 15

iPhone 15 та 15 Plus – 6 ГБ

iPhone 15 Pro та 15 Pro Max – 8 ГБ

Згідно з інформацією, витягнутою з Xcode 15 Release Candidate, у «прошок» на 2 ГБ більше оперативної пам’яті, ніж у моделях минулого покоління, а обсяг ОЗУ в базових версіях залишився без змін.

Преміум-флагмани цього року, iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, оснащені новим процесором Apple A17 Pro, виготовленим за 3-нм техпроцесом від TSMC. Компанія з Купертіно хвалилася безліччю змін усередині чіпсету, але реальний приріст продуктивності виявився невеликим і помітний в основному в одноядерних операціях – всього близько 10% . У GeekBench iPhone 15 Pro Max набирає 2914 балів у сингл-корі та 7199 балів у багатоядерних завданнях. Для порівняння, результат iPhone 14 Pro Max з A16 Bionic складає 2644 та 7073 бали.

Місткість акумулятора в iPhone 15

iPhone 15 – 3349 мАг (у iPhone 14 – 3279 мАг, +70 мАг ),

iPhone 15 Plus – 4383 мАг (у iPhone 14 Plus – 4325 мАг, +58 мАг ),

iPhone 15 Pro – 3274 мАг (у iPhone 14 Pro – 3200 мАг, +74 мАг ),

iPhone 15 Pro Max – 4422 мАг (у iPhone 14 Pro Max – 4323 мАг, +99 мАг ).

Точні цифри знайшли у базі даних китайських регулюючих органів. Тут приріст також можна назвати суто символічним, оскільки в плані автономності Apple не обіцяла жодних покращень.

Швидкість зарядки iPhone 15 та 15 Pro

Всі моделі iPhone 15 підтримують бездротову зарядку MagSafe потужністю 15 Вт , але приймають лише 7.5 Вт за стандартним протоколом Qi. При зарядженні через кабель пристрою сумісні з блоками живлення до 27 Вт . Це говорить про те, що, порівняно з iPhone 14, тут теж нічого не змінилося. Новим смартфонам Apple, як і раніше, потрібно більше години, щоб зарядитися з 0 до 100%. Навіть бюджетні Android-смартфони роблять це набагато швидше.