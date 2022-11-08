Артилеристи армії РФ готуються випробовувати нові екзоскелети

Стало відомо, що для російських артилеристів розробили спеціальні екзоскелети для полегшення роботи військових. Найближчим часом мають розпочатися їх випробування у польових умовах. Повідомив про це керівник компанії, яка займалася розробкою та виготовленням екзоскелетів, Максим Скоков.

Екзоскелети від Ekzo Solutions мають полегшити навантаження артснарядів. Новою розробкою зацікавились військові та вже готові до проходження випробувань. Цікаво те, що обладунками придбає не Міністерство оборони РФ, а співробітники «спеціальних структур», яких саме не повідомляється.

Як працює екзоскелет?

Зі слів Скокова принцип обладунків дуже простий. Артилеристи часто розвантажують тяжкі снаряди, тому «скелет» буде давати необхідно опору та братиме навантаження на себе. Випробовування спочатку проведуть на полігоні. У планах компанії закінчити всі тестові роботи до кінця листопада. Потенційні замовники зможуть особисто переконатись у їх ефективності, а потім закуповувати у необхідній кількості.

В Ekzo Solutions уточнили, що МО РФ лише вивчає питання доцільності використання таких обладунків для військових підрозділів. Зацікавились ними не бойові підрозділи, точніше ті, хто займаються ремонтом техніки, побудовою оборонних споруд. Пасивні екзоскелети працюють без джерела живлення, призначені для не бойових задач. До речі подібні вироби армія США тестувала ще у 2019 році. Завдяки їм процеси завантаження та розвантаження тяжких вантажів проходять значно швидше та легше.

Чи змінять вони ситуацію на фронті? Звісно ні, просто менше людей травмуватиметься під час тяжкої фізичної роботи. Відомо, що українська армія подібного спорядження не використовує, але, можливо, штати перепадуть такі ж пасивні скелети, якщо у них буде потреба.